Una alianza de última hora en la carrera a la Gobernación

En un escenario donde reinaron las tensiones, los desacuerdos y se ventilaron las rivalidades entre los abanderados de los distintos partidos y movimientos políticos, se desarrolló ayer el Gran Debate “Cúcuta Elige”, con siete de los ocho candidatos que se disputan la carrera por la Gobernación de Norte de Santander.

El ejercicio organizado por La Opinión y Noticias RCN, con el apoyo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), les permitió medir fuerzas y cuestionarse, entre ellos, sus propuestas de gobierno por espacio de dos horas, a once días de las elecciones territoriales del 29 de octubre.

La moderación estuvo a cargo de la periodista Lucy Araque, editora de política de La Opinión, y Maritza Aristizábal, presentadora y editora de política de RCN, y el escenario fue el auditorio de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

José Gregorio Botello, por el Nuevo Liberalismo; Ramón Elí Támara, del partido Esperanza Democrática; Juan Gabriel Baca, de ‘Unidos Ganamos Todos’; Diego González, de ‘Los Buenos Somos Más’; John Edison Ortega, de la coalición ‘Un Nuevo Norte’; Jorge Eduardo Mora, de la coalición ‘Recuperemos el Norte’ y Marlon Chacón, de Nueva Fuerza Democrática, confrontaron sus ideas y propuestas, frente a preguntas relacionadas con temas importantes para el departamento.

El gran ausente fue el exgobernador William Villamizar, avalado por la coalición ‘Por Amor a Nuestra Gente del Norte’, quien a pesar de haber recibido la invitación, no ofreció respuesta ni explicación alguna por su ausencia.

Alianza a la vista

El segmento de preguntas directas entre los candidatos sirvió la mesa para que se ventilaran alianzas políticas, necesarias en esta etapa del proceso en la que los aspirantes buscan hacerle peso a las candidaturas que, con la fuerza de sus maquinarias, han alzado vuelo en las encuestas.

Tal fue el caso del general retirado Jorge Eduardo Mora, quien asintió con la cabeza ante la pregunta sobre una eventual unión con Marlon Chacón, aspirante del partido del expresidente Andrés Pastrana que, por varios años, militó con el uribismo y quien, sin dudarlo, respondió, “es que yo sí creo que eso puede ser posible porque la gente buena tiene que unirse”.

De manera previa el general expresó que luego de estudiar los programas de gobierno de todos los candidatos, encontró que con Chacón “tenemos muchas similitudes y muchas preocupaciones. Compaginamos que ninguno de los dos hemos ocupado cargos politiqueros ni políticos ni hemos sido funcionarios de este gobierno”.

También se hicieron un guiño frente a la posición que tiene por las “traiciones” que se han dado en el interior del Centro Democrático que, para el caso de Mora Rangel han llevado a algunos de sus dirigentes a darle la espalda para apoyar a otras aspiraciones, pero que también alejaron a Chacón del partido que lo avaló cuando se postuló como representante a la Cámara, el año pasado.

“Hay algo que creo que todo ser humano debe aborrecer y es la traición, la falsedad, la mentira. Yo, sobre todo, como soldado de la Patria, tengo palabra y honestidad porque vamos con las personas hasta el final, sea lo que sea”, expresó Mora.

Por su parte, Marlon Chacón, frente a la pregunta de por qué inscribir su candidatura alejada del uribismo que lo respaldó en algún momento, siendo que esto podría dividir el voto y quitarle fuerza a una coalición más robusta que pueda representar una opción frente al continuismo, sostuvo que sus razones eran las mismas que esgrimió el general.

Es decir, contra las “traiciones, protagonismos, egos y acuerdos con los corruptos” que hicieron los militantes del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe.

“Le he dicho insistentemente que no”

Una propuesta de alianza que también se ventiló en el debate fue la que le hizo Diego González a Jhon Edison Ortega en el segmento de preguntas entre ellos. “Doctor John Edison ¿qué piensa usted, teniendo en cuenta que hoy nos enfrentamos a un clan que lleva 16 años en el poder, respecto a que los nortesantandereanos nos unamos en torno a derrotar esas maquinarias políticas?

La respuesta del representante de la coalición ‘Un Nuevo Norte’ fue un no rotundo, en mención a que esta no es la primera oportunidad en la que González le proponía una unión para derrotar a otras candidaturas que se perfilan con un alto porcentaje de aceptación en las mediciones de intención del voto en la región. “Me lleva insistiendo bastante tiempo y yo le he dicho insistentemente que no, que mi alianza es con la ciudadanía”, dijo Ortega, en su oportunidad al micrófono.

El calor del debate

Apenas se dio inicio a la primera ronda de preguntas, cuando no habían transcurrido más de 15 minutos de la transmisión, los candidatos a la Gobernación de Norte de Santander tuvieron un primer agarrón en sus respuestas acerca de cómo combatir la inseguridad en el departamento.

Ramón Elí Támara fue el primero en entrar en calor, cuando le reclamó a Marlon Chacón que en su intervención mencionara que el departamento había sido desatendido por el Gobierno Nacional, en materia de seguridad.

“El presidente Petro le ha venido cumpliendo a la frontera, dijo que se abrirán los puentes y se abrieron los puentes; que buscarían la integración con Venezuela y eso se viene dando”, señaló el candidato del partido Esperanza Democrática.

Fijando posición de lo que podría ser su gobierno, Chacón le respondió a Támara que, “en cuanto a seguridad, Petro ha prometido pelotones, en mayo 11 vino y lo prometió, pero la apología al delito que hoy hace su presidente tiene a este país sumido en los mayores índices de inseguridad”.

Por su parte, Jhon Edison Ortega interpeló al general Jorge Mora por mencionar que manejó importante información de las bandas criminales que operaban en Norte de Santander cuando, por mucho tiempo, se clamó al Ejército Nacional que controlara las 400 trochas donde había presencia de grupos delincuenciales, le dijo.

Evadiendo la acusación, Mora respondió que en Arauca lo conocen por haber pacificado al municipio y que así mismo vendría a recuperar la seguridad del departamento.

El general tampoco desaprovechó el momento de tensión que los enfrentaba y le aclaró a Diego González que su propuesta de un sistema de inteligencia adscrito a la Gobernación es inviable, ya que jurídicamente, en Colombia, solo hay cinco que dependen del Estado.

La respuesta de González fue que “el señor Mora recuperó Arauca pero se le olvidó Norte de Santander” y que a pesar de tener todos los ‘pergaminos’ en materia de seguridad, éste ya había tenido la posibilidad de recuperar al departamento, pero no lo hizo.

Y aunque el tema era la seguridad, José Gregorio Botello no lo pensó para sacar a relucir que González, quien llevó al debate una foto de William Villamizar, como símbolo de su ausencia, les estaba mintiendo a los nortesantandereanos.

“Él (Villamizar) lo hizo a usted alcalde de Los Patios, director de Indenorte y usted ha hecho público su agradecimiento, pero hoy en día muestra otra cara”.

Recuperación de la malla vial

Uno de los temas importantes que se abordaron en el debate fue el de la infraestructura vial, ya que Norte de Santander ocupa el puesto número 14 en el Índice Departamental de Competitividad, siendo este uno de los pilares más bajos.

A los siete aspirantes se les preguntó sobre sus compromisos para la construcción y recuperación de las vías secundarias y terciarias del departamento y estas fueron sus propuestas.

Támara dijo que su compromiso era recuperar las vías terciaras por medio de encimas orgánicas y recalcó que el proyecto del tren del Catatumbo, incluido por el presidente Petro en su Plan Nacional de Desarrollo, sería fundamental para esa zona.

Baca mencionó que su propuesta era resolver con el sector minero la implementación de obras por impuestos aplicando la Ley 1819 del 2017 y que sean las asociaciones quienes ejecuten los proyectos.

González enfatizó que trabajaría en un plan de choque de reparcheo de huecos, empezando con los recursos de las regalías y propios para el mejoramiento de las vías secundarias, generando así competitividad en la región.

Ortega mencionó que él trabajaría en un primer lugar con las vías nacionales y que vincularía a las empresas privadas para llevar a cabo la red vial secundaria. Precisó que hará acuerdos solidarios entre las juntas de Acción Comunal y el sector productivo.

Mora resaltó que el 86% de la malla vial en el departamento está en pésimo estado y dijo que haría la gestión para que salgan los recursos estancados en la construcción de las vías. Sin embargo, no concretó su idea sobre cuál sería su compromiso en esa materia.

Chacón dijo que pondría la casa en orden con un equipo idóneo que tenga funcionarios del departamento que apoyen la gestión de recursos. Además, comentó que hará una inversión de 1.3 billones de pesos para la malla vial.

Mientras que por su parte Botello afirmó que no se robará los recursos, resaltó que estos deben invertirse bien y que bajará recursos del Gobierno Nacional para la recuperación de las carreteras.

“Un candidato que hoy no nos quiso acompañar”

Diego González, del movimiento ‘Los Buenos Somos Más’, mostró de entrada su rivalidad electoral con el exgobernador William Villamizar, de la coalición ‘Por Amor a Nuestra Gente del Norte’, y justo antes de su primera intervención sacó un portarretrato con la fotografía del candidato, que puso en el piso, a su lado.

“Yo traje aquí un símbolo que quiero dejar en el debate, con respecto a un candidato que nuevamente le da la espalda a Norte de Santander y que hoy no nos quiso acompañar y eso deben conocerlo los nortesantandereanos”, señaló.

Durante las intervenciones, no fueron pocas las ocasiones en las que los aspirantes citaron al exgobernador, cuestionando las políticas de continuismo frente el proceso electoral del próximo 29 de octubre, cuando se elegirá al mandatario para el periodo 2024-2027.

