¿Cómo lograr tener un viaje seguro y entretenido para toda la familia?

Cada 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial. En este contexto, queremos aprovechar para exponer una cuestión sobre la que se habla poco y, sin embargo, es de vital importancia: cuando se trata de viajar con niños a bordo, la seguridad y el entretenimiento son aspectos clave para los padres y las madres al volante.

Afortunadamente, hoy en día existen diversas herramientas y dispositivos diseñados para hacer que los viajes sean seguros y divertidos para toda la familia. Desde adaptadores de cinturón para embarazadas hasta aplicaciones para dormir y bandejas de viaje interactivas, estas opciones brindan comodidad y tranquilidad mientras protegemos a nuestros hijos de cualquier riesgo.

Hoy, desde 123Seguro, les contamos sobre algunos. Pongámonos el cinturón de seguridad:

1) Dispositivos para adaptar el cinturón a embarazadas

Las mujeres embarazadas pueden conducir, a menos que su médico lo desaconseje. Sin embargo, los carros no vienen acondicionados con cinturones de seguridad especiales. Por eso existen dispositivos para adaptar el cinturón a las embarazadas, de modo que no se deslice durante la conducción y no se sitúe sobre el vientre, algo que, además de ser incómodo, pone en riesgo a la mamá y al bebé en el caso eventual de una colisión. El cinturón debe ir debajo del vientre y debe caber cómodamente en las caderas y el hueso de la pelvis.

2) Soporte de tabletas y teléfonos móviles

Las tabletas son un aliado muy importante a la hora de mantener a nuestros niños ocupados con contenidos educativos y divertidos idóneos para su edad. No obstante, son dispositivos que no deben ser entregados directamente en sus manos, es fundamental que ellos puedan ver el contenido en un soporte de tabletas y teléfonos inteligentes que se sujete en la parte trasera del respaldo de la silla del acompañante o del apoyacabeza.

3) Espejos retrovisores vigilabebés

Su nombre casi lo dice todo. Se trata de espejos auxiliares que permiten vigilar a los bebés dentro de los coches sin tener que girar y perder la atención a la vía. Se pueden colocar en distintas direcciones, e incluso más de uno.

4) Sillas de bebé y niños pequeños

Si tienes un bebé o un pequeño menor de ocho años, es indispensable que viajen en su silla o booster. Hay que tener en cuenta que existen diferentes modelos de asientos que se adaptan al tamaño (medido en kilogramos) y a las condiciones físicas del niño. Un dato adicional: En Colombia, el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito, afirma que “Los menores de diez años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de dos años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor”.

5) Aplicaciones para dormir

Existe una extensa variedad de apps móviles pensadas para generar un ambiente ameno y relajado, que induzca al sueño de los niños durante el viaje. Algunas de las más conocidas son: Baby Shusher & Noise Machine (iOS) o Duerme Bebé (Android).

Otro soporte tecnológico importante puede ser un audiolibro de un cuento que sepamos que ya le gusta escuchar, así como música relajada que también le resulte familiar. Los bebés prefieren todos esos sonidos e historias que ya conocen y disfrutan.

6) Bandeja de viaje para asiento de carro

Ahora bien, si el pequeño no está preparado para dormir, puede entretenerse con una bandeja de diversión, que cuenta con juegos variados y se pueden adaptar a sus sillas de seguridad. Las más recomendables son las elaboradas con materiales como goma espuma recubierta con tela vinílica. Además, por lo general, también cumplen la función de mesa lavable para que el niño pueda alimentarse.

En esta jornada especial, que nos invita a reflexionar sobre el respeto a las normas para una mejor convivencia y la necesidad contar con políticas públicas y mayor conciencia vial para reducir el alto índice de víctimas por siniestros, podemos concluir que la seguridad en carretera es un aspecto fundamental al momento de viajar con niños a bordo, y es responsabilidad de los papás y mamás garantizarla.

Por suerte, existen diversas herramientas y dispositivos que pueden hacer más fácil y seguro este proceso. Estas opciones permiten un viaje más tranquilo y entretenido para toda la familia. Al estar al tanto de ellas, los conductores pueden asegurar que su viaje sea lo más placentero posible mientras protegen a sus hijos de cualquier riesgo.

