CDT, acciones y FIC, entre las opciones para invertir la prima

Se acerca uno de los días más esperados del año para los trabajadores, el anhelado pago de la prima. Esta es una fecha que hace que las personas quieran que las hojas del calendario pasen con más rapidez, pues esperan con ansias el día en que reciban ese dinero equivalente a 50% de 30 días de salario.

Pero, ¿en qué lo gastan?, así como hay unos que piensan en viajar, comprar ropa, o darse lujos, hay quienes esperan el pago de su prima para poder invertir.

Pensando en esto, algunos expertos ofrecen consejos de cómo podría invertir ese dinero adicional que está próximo a recibir, y que así no se arrepienta después de haberlo malgastado en cosas innecesarias.

Lea: ProColombia enseña a empresarios de Norte de Santander a exportar

Primero, hay que tener en cuenta qué es lo importante de la inversión. “No importa el monto, lo importante es crear el hábito de inversión. Hay que dejar de pensar que la prima es para gastarla, lo ideal es que sea para invertir algo que genere rendimientos y con eso cada prima estar en una situación financiera diferente y mejor”, dijo Carlos Guayana, cofundador de Trii.

Teniendo en cuenta esto, una de las recomendaciones que ofrecen los expertos, es invertir en un fondo de inversión colectiva. “Pueden invertir en fondos de inversión colectiva, pues como los montos no son muy altos, puede empezar a ahorrar si no lo ha hecho”, dijo Juan Pablo Vieira, CEO de Tactical Trading.

Sumado a esto, si la persona quiere invertir en otros mercados, hay más opciones. “También se puede ahorrar en acciones o en dólar, a través de fondos que inviertan en renta fija internacional, y si quiere aprender a manejarlo y no estar pagando un fee de administración alto a los fondos o a las comisionistas, lo que puede hacer es abrir una cuenta en Trii”, añadió Vieira.

De hecho, Guayana explicó que “la gente un poco más arriesgada puede invertir en acciones. Justo Colombia está en una muy buena semana, el mercado viene subiendo 11%”.

Conozca: Colombia es uno de los cuatro países Ocde que mantienen el desempleo a doble dígito

Aquí entra un tema de discusión interesante y es que, de cara a la baja del dólar hay expertos que recomiendan invertir en la divisa a través de dichas plataformas. “Aprovechando que está tan bajito ahora el dólar, en un precio que se vuelve ya atractivo para compra cerca de los $4.000, entonces es una oportunidad perfecta para poder hacerlo”, explicó Vieira.

A esta movida se suma el comportamiento de tasas en los bancos, algo que ven beneficioso los expertos para que las personas inviertan en un CDT.

“Algo donde pueden invertir, y sobre todo con montos bajitos, aprovechando que todavía hay tasas buenas, y sobre todo con la expectativa de baja de tasas, es con un CDT a seis meses o un año, asegurando tasa buena en una entidad reconocida”, dijo Vieira.

Hay que tener cuidado con los riesgos

Si bien, invertir puede ser una idea muy llamativa pensando en “poner a producir el dinero”, es de mucho cuidado, pues no hay que caer en inversiones fraudulentas, o piramidales que le hagan perder la prima de servicios. “Debe ser algo seguro. No hay que entregar la plata a cualquiera. Ahora hay muchas modalidades de estafa, entonces hay que ser muy cuidadosos en la selección de lo que se quiere comprar y quién está respaldando la operación”, recomendó Juan Pablo Vieira, CEO de Tactical Trading. En línea con esto, vale la pena recurrir a páginas y entidades certificadas para no perder el dinero.

Tomado de La República

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion