¿Tiene un crédito de libranza? Aprenda a manejar sus finanzas

A pesar que durante el primer trimestre de este año la solicitud de créditos por parte de los colombianos disminuyó en comparación al año anterior debido a la alta inflación, las altas tasas de usura, han hecho que cada vez más personas recurran a créditos de libranza para hacer frente a sus necesidades financieras.

Sin embargo, el desconocimiento y la falta de educación financiera generan sobreendeudamiento y problemas económicos.

Según el más reciente informe de TransUnion, la morosidad continúa deteriorándose debido a que los colombianos sobrepasan el tiempo de mora que es de 30 a 59 días para el pago de cuotas o intereses de sus deudas.

Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia, empresa líder en el sector de las libranzas en el país, indicó que entre más colombianos se empoderen con conocimientos sólidos sobre cómo manejar sus finanzas personales, podrán tomar mejores decisiones que les ayudarán en su crecimiento para lograr nuevas oportunidades que les permitirán evolucionar en todos los aspectos de sus vidas.

Por esta razón, brindó una serie de recomendaciones para tener un buen manejo de las finanzas personales al tomar una libranza:

1. Comprenda los términos y condiciones del crédito, y a su vez el impacto que este puede tener en sus finanzas a largo plazo, teniendo en cuenta que los créditos de libranzas tienen plazos de hasta 144 meses y las personas que no tienen conocimiento de su capacidad de pago, terminan con un aumento de sus deudas y una disminución en su capacidad financiera.

2. Al elegir la opción de compra de cartera con tasas y plazos bajos por emergencia financiera, considere el plazo de pago. A mayor plazo puede empeorar su situación económica inicial si no se gestiona de forma correcta.

3. Al obtener un crédito de libranza no utilice el dinero en compras que no son necesarias como electrodomésticos, ropa y accesorios. Este tipo de consumo es recomendable que lo haga en efectivo.

4. La inversión más segura que podría hacer al tomar este tipo de crédito de libranza es realizar el pago total de sus tarjetas de crédito, debido a que las tasas de interés de la banca tradicional son las más altas en casi 30 años.

5. Si tiene una idea de negocio o desea emprender y no cuenta con los recursos necesarios, podrá usar este tipo de crédito como capital de trabajo, ya que al ser de libre inversión, le permite destinarlo a lo que considere más importante.

6. Acceda a programas o cursos de educación financiera gratuitos como el programa que ofrece Bayport Colombia a través de https://www.bayportcolombia.com/educacion-financiera/finanzas-personales donde podrá aprender y certificarse en temas relacionados y así tomar decisiones financieras responsables.

7. No se atrase con el pago de las cuotas de su crédito para evitar que caiga en mora y se expongas a penalidades y problemas crediticios futuros.

Bayport Colombia ofrece soluciones financieras inclusivas a los pensionados, empleados del sector público y a colombianos que no tienen acceso a créditos bancarios por su bajo puntaje crediticio.

