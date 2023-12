Comité Internacional de Familiares de Desaparecidos en San Andrés se reunió con autoridades colombianas

El Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Desaparecidos en la Isla San Andrés, integrado por allegados de las personas que desaparecieron tras zarpar en la lancha el pasado 21 de octubre de 2023, sostuvo una mesa de trabajo con autoridades de diversos organismos de Colombia.

Gustavo Azócar, periodista venezolano, director del citado comité y asesor de las familias que forman parte de la organización, informó que irán integrando a familiares de personas que zarparon en otras tres lanchas que desaparecieron desde el año 2022. Hasta ahora han contabilizado cuatro embarcaciones desaparecidas con venezolanos abordo, con la suma de al rededor de 99 personas venezolanas.

"En cuanto a la lancha del 21 de octubre, nosotros estamos apuntalando la hipótesis de que pudiera tratarse de tráfico de personas. La hipótesis de naufragio para nosotros no cuenta, porque no tiene base sólida ni soporte. Nos paseamos por la hipótesis del secuestro, pero ya han pasado seis semanas y hasta ahora nadie ha llamado para pedir rescate por los familiares, por lo tanto, se mantienen dos hipótesis vivas: la desaparición forzada de personas y el tráfico de humanos", destacó Azócar.

La procuraduría organizó la mesa de trabajo que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada en la isla de San Andrés, con la participación de 10 instituciones colombianas, como: Cancillería, Migración Colombia, Gobernación de San Andrés, la Armanda, la Fuerza Aérea, la División Antisecuestro, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.

La comisión de allegados se reunió con el Fiscal Nacional para los Derechos Humanos de Colombia, Hugo Tovar; con la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello; el procurador especial para derechos humanos, Javier Sarmiento, entre otros de los presentes, durante seis horas.

Los familiares tuvieron un derecho de palabra y la Armada de Colombia se comprometió a realizar e intensificar el patrullaje por las aguas cercanas a la isla. Mientras que la Fiscalía se comprometió a profundizar las investigaciones y la procuraduría aseguró hacer el seguimiento a las investigaciones, detalló Azócar.

Las acciones en la que se comprometieron los representantes de las instituciones tienen como fin dar con el paradero los 38 desaparecidos del 31 de octubre, de los cuales cuatro son personas tachirenses. Vale mencionar que familiares de otra lancha desaparecida el pasado 17 de diciembre de 2022, se reportan dos tachirenses más desaparecidas.

Yoneidis Gómez, (familiar de los desaparecidos: Dilimar Guevara, Endris Vásquez y Edwin Guevara, de 3 meses de nacido) participó en la reunión con las autoridades colombianas, expresó que los organismos colombianos estaban convencidos de que las embarcaciones naufragaron con conclusiones acerca de como estaba el clima ese día, "yo no creo que el mar se vaya a tragar a más de 40 personas y no aparezca nada, ellos no tienen pruebas de que eso sea cierto".

Por tanto, apuntó que presentaron más pruebas de que las personas estén detenidas, que las pruebas que mantienen acerca de la teoría del naufragio. Detalló que las autoridades de Colombia no tienen en sus manos los ocho pasaportes hallados en Costa Rica, solo se guían por informaciones enviadas por un pesquero de Costa Rica.

Otros venezolanos que han tomado la ruta de San Andrés para viajar hacia Centroamérica con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, consultados por La Opinión, indican que esta travesía es muy peligrosa. Un relato de una venezolana indica que transportan a las personas de manera oculta y quienes hacen las movilizaciones son hombres que constantemente están consumiendo drogas frente a los migrantes. Muchos de los traficantes son personas con idioma parecido al inglés. En la mitad del mar deben esperar a que otros traficantes nicaragüenses los recojan, y estos hombres no suelen dejarse ver los rostros, siempre los mantienen cubiertos.

