Colombia arrancó con derrota las finales del Sudamericano

En un partido de ida y vuelta con un estadio El Campín lleno de hinchas cafeteros, la Selección Colombia Sub-20 perdió 1-0 frente a su similar de Uruguay en la primera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano.

El elenco de Héctor Cárdenas padeció nuevamente en la definición y pese a reiteradas llegadas no pudo concretar.

El guardameta colombiano Luis Marquines respondió en la mayoría de ataques de Uruguay, pero terminaría pagando caro un rebote sobre el minuto 79.

En un cobro de tiro libre, Marquines dio el rebote al frente que fue aprovechado por Facundo González, jugador del Valencia de España, quien definió fuerte a quemarropa.

Fiel a su estilo, los charrúas fueron ordenados en defensa y con presión alta al jugar sin balón.

Colombia estuvo cerca de empatar al 82 con un cabezazo del capitán Gustavo Puerta, recientemente adquirido por el Bayer Leverkusen y que irá cedido al 1. FC Nurnberg.

El guardameta Rendal Rodríguez cerró el juego con seguridad atajándole al colombiano Kevin Rodríguez un cabezazo sobre el 93’.

La ‘Tricolor’ se medirá en la segunda jornada, el próximo viernes, ante Paraguay sobre las 8:00 p.m. Los guaraníes igualaron 1-1 con Venezuela en esta primera salida.

Brasil, favorita al título, no defraudó en su debut en las finales y venció 3-1 a Ecuador.

Segunda fecha: (viernes 3 de febrero)

Ecuador vs. Uruguay (3:00 p.m.)

Brasil vs. Venezuela (5:30 p.m.)

Colombia vs. Paraguay (8:00 p.m.)



Tabla de posiciones:

1. Brasil 3 pts (+2)

2. Uruguay 3 pts (+1)

3. Paraguay 1 pt (0)

4. Venezuela 1 pt (0)

5. Colombia 0 pts (-1)

6. Ecuador 0 pts (-2)

