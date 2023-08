Colombia, a octavos de final como primera del Grupo H en el Mundial Femenino

La Selección Colombia femenina cerró la fase de grupos del Mundial cayendo 1-0 con Marruecos, pero clasificándose como primera tras superar previamente 2-0 a Corea del Sur y 2-1 a Alemania.

El equipo de Nelson Abadía no pudo descifrar, ni romper las líneas del elenco marroquí, que se llevó la victoria gracias a un gol de Lahmari al 45 +1’.

Las africanas lograron su cupo gracias a que Alemania no pudo con Corea (1-1) y ahora enfrentarán a Francia.

En la ronda de octavos de final, Colombia deberá enfrentarse con Jamaica en la jornada del martes 8 de agosto sobre las 3:00 a.m.

El equipo nacional tuvo su once habitual con Catalina Pérez; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Lorena Bedoya, Catalina Usme, Leicy Santos; Linda Caicedo y Mayra Ramírez.

Con Nelson Abadía desde la línea por primera vez en el Mundial, Colombia fue dueña de la pelota en el primer tiempo.

Aunque la posesión fue suya, no encontró los caminos para poder hacer daño al elenco africano, que fue correcto en sus líneas y sabía que de triunfar se clasificaba si Alemania no superaba a Corea del Sur.

Las cafeteras no fueron claras a nivel ofensivo teniendo como única opción una llegada entre las jugadoras del Madrid sobre el 44’. Atacó Linda Caicedo (Real) por derecha, centró atrás y Leicy Santos (Atlético) cabeceó resultando levemente desviado.

Error infantil

En los minutos de adición, la defensa Carolina Arias cometió un penal infantil al empujar por la espalda a un rival. A la definición fue Chebbak, atajó Catalina Pérez, pero en el rebote la defensa durmió y Lahmari pudo enviarla adentro.

Con la necesidad de buscar como mínimo el empate para evitar ser segundo en caso de que Alemania ganara, Colombia salió a buscar el empate.

Buscando un rol protagónico de Caicedo, la Tricolor paso a jugar por izquierda. Precisamente la jugadora de 18 años envió un centro a Daniela Montoya quien controló y remató fuerte de derecha hallando una reacción con el pie de la guardameta rival. En el rebote, Lorena Bedoya no pudo enviarla al fondo.

Montoya, un minuto después, fue sustituida por Diana Ospina.

Mayra Ramírez, la gigante delantera colombiana, intentó sobre el 65 con un remate fuertísimo que por poco se cuela en el arco marroquí.

Al 73’, escapada por derecha de Ramírez, Enciso centro rastrero, Usme tuvo para definir pero envió a izquierda para Linda, quien se encontraba en fuera de lugar.

Minutos más adelante, nuevamente Ramírez por derecha se adentró al área y remató estrellándola al palo.

Abadía, al 85’, sustituyó a Bedoya por Ivonne Chacón, quien fue al frente de ataque.

Asimismo ingresó Marcela Restrepo por Carolina Arias.

Grupo H

1. Colombia 6 pts (+2).

2. Marruecos 6 pts (-4).

3. Alemania 4 pts (+5).

4. Corea del Sur 1 pt (-3).



Octavos de final:

Colombia vs. Jamaica

Marruecos vs. Francia

Suiza vs. España

Países Bajos vs. Sudáfrica

Japón vs. Noruega

Estados Unidos vs. Suecia

Australia vs. Dinamarca

Inglaterra vs. Nigeria

