La primera fecha del grupo A se jugará: Tolima vs Junior y Cali vs Águilas

La del Grupo B empiezan con Nacional vs Millonarios y América vs Medellín

Final de Copa Colombia

Así mismo, se confirmaron también las fechas de la Copa Colombia entre Millonarios y Atlético Nacional.

Dimayor definió que el partido de ida se jugará el próximo miércoles 15 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el partido final por el título se jugará el jueves 23 del mismo mes en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

