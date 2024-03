Néstor Lorenzo, satisfecho con el rendimiento de Colombia, tras el triunfo ante España

El técnico argentino de la selección Colombia Néstor Lorenzo desde que tomó las riendas de la tricolor en julio de 2022, ha tenido el ‘aura’ de la buena suerte en los 17 compromisos que ha dirigido el equipo al mantener un invicto inimaginable.

Lorenzo completó 623 días al frente del combinado patrio en el que ha probado y ensayo un montón de jugadores y de a poco ha encontrado un conjunto homogéneo mezclado con experiencia y juventud que se ven reflejados en 12 partidos ganados y cinco empatados entre oficiales y amistosos.

Algo de destacar en el técnico gaucho es que desde su llegada la ha ganado a tres campeones del mundo: Alemania, España (en amistosos) y, a Brasil, a este último en las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026 .

El viernes ante la selección de España, en partido de fogueo, Colombia arrancó muy tímido y dominado por la ‘Roja’ que impuso sus condiciones.

Sin embargo, en la etapa complementaria Lorenzo reacomodó el equipo, hizo algunos cambios y el equipo no solo mejoró con el ingreso del cucuteño James Rodríguez sino que supo cómo se le podía ganar a una renovada España que presentó mucho jugador joven.

Todo es trabajo

Tras el partido, el entrenador de los cafeteros declaro que “El primer tiempo no me gustó. Creo que estábamos llegando tarde a las presiones, y eso nos hacía perder la pelota, no era lo que habíamos planteado. Cambiamos incluso el sistema y siento que mejoramos en el segundo tiempo”.

Y con relación a los cambios que hicieron que el equipo reaccionara de otra manera y le quitará la pelota a los ibéricos, sostuvo que “Estábamos perdiendo los duelos tanto por banda como por adentro, llegábamos tarde y dijimos: ‘si llegamos tarde, vamos a vernos detrás de la pelota y España se verá más cómodo’.

En el segundo tiempo presionamos mejor, la disposición en el campo fue otra y pudimos hacer tres, cuatro pases después de recuperar la pelota, que era fundamental para no sufrir el partido”.

Sobre el trabajo de James Rodríguez que fue vital y al lado de Luis Díaz, descontrolaron a los tricampeones de Europa, no se guardó los elogios para el nacido en Cúcuta, que no la pasa del todo bien en el Sao Paulo de Brasil donde ha sido criticado, pero cada vez que se pone la tricolor es punto aparte.

James es un gran jugador, distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo mejor era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy bien.

Ha demostrado que tiene mucho para dar a la selección. Uno sabe lo que puede dar James. La selección la siente de una manera especial, y reiteró que el primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que había planteando.

Lorenzo considera que los partidos, no los ganó él, sino sus jugadores con la actitud que ponen en el terreno de juego.

Mejoramos en el segundo tiempo. (Victorias sobre Brasil, Alemania y ahora España), le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selección de igual a igual.

A veces nos cuesta, hoy nos costó en el primer tiempo. España es un gran equipo y por momentos nos dominó y a mí no me gusta que me dominen. Creo que el equipo ha trabajado para salir airoso, para cambiar desde lo táctico y la actitud de ser dominado a dominar o tener un mejor control del partido.

