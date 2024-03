Dayro Moreno se convirtió en el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano

Dayro Moreno terminó en la noche del sábado en los brazos de sus compañeros. Todos, jugadores, técnicos y auxiliares, lo levantaron una, dos, tres y muchas veces sobre la grama del estadio Atanasio Girardot.

El tolimense lo hizo. A las 10:20 de la noche y en el minuto 44 del segundo tiempo se convirtió en el máximo goleador en solitario del Campeonato Colombiano en 75 años de historia. Marcó su gol 225.

Lo hace 20 años y 13 días después haber marcado su primer gol con la camiseta del Once Caldas, la misma con la que lo hizo en el estadio paisa, en donde ha hecho 43 goles.

Su gol histórico le permitió al Once Caldas vencer 1-2 al Independiente Medellín, llegar a 21 puntos y seguir en carrera para volver a las finales después de 5 temporadas y 9 ligas sin hacerlo.

Dayro parecía negado. Tuvo tres opciones y no llegó cómodo a la pelota; falló. Eso lo incomodó. Incluso, más aún en la primera parte, en la que no solo se jugó mal, sino también, perdió 1-0 con el gol de Jhon Alexánder Palacios en el minuto 12 del primer tiempo.

Sin embargo, en el minuto 44 del complemento, apareció la jugada en la que llegó el desahogo del goleador, explosión de júbilo para los 4000 hinchas blancos que estaban en las gradas y el reconocimiento del resto de los asistentes.

Dayro recibió la pelota, corrió con ella hacia adelante y, con más ubicación que potencia, la ubicó para vencer a los defensas y al portero rival. El balón se fue rasante y entró por el rincón del lado derecho de Éder Chaux. Ahí cambió la historia del partido y la historia de los goleadores del Campeonato Profesional.

El momento, eterno para el fútbol colombiano, fue inolvidable para Dayro, el Once Caldas, sus hinchas y la familia del fútbol. El atacante corrió emocionado en medio de sus compañeros. Luego levantó la camiseta con el número 225 y finalmente se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo.

El Once, por su parte, le quitó un invicto de 20 fechas sin perder como local al DIM en un partido en el que lo sufrió el primer tiempo y que cambió con la expulsión de Ánderson Plata.

Primeros pasos

Corrían los primeros días del 2001 y los equipos del fútbol colombiano hacían sus veedurías para encontrar talentos. Once Caldas no era la excepción. Carlos 'Panelo' Valencia dirigía dos categorías: la juvenil y la Primera C.

A 'Panelo' le recomendaron dos jugadores tolimenses: "No me acuerdo del nombre del portero; el otro era Óscar Calderón, volante mixto, un jugadorazo", rememora.

Dayro nació en Ibagué, pero su hogar está en Chicoral, corregimiento de El Espinal (Tolima)

Su desarrollo

Jairo Quintero Trujillo, presidente en ese entonces del Once Caldas, dice que pagó $7 millones por los derechos deportivos de 'Peluca', como le decían a Dayro en sus comienzos.

"Se los pagamos a una cooperativa deportiva de Ibagué, que manejaba un pariente de él".

Al profesionalismo

La puerta del equipo profesional se le abrió con Carlos 'Panelo' Valencia: "Le dije al profe Montoya que teníamos un jugador muy bueno, que lo viera", dice el hoy asistente técnico de La Equidad.

Veintitre de los jóvenes de los que trabajaron con Valencia, en el 2001 y 2002, y con Pérez, en el 2003, jugaron al fútbol profesional. Muchos lo hicieron gracias a la figura del sub-20, que obligaba a tener en cancha a un jugador de esta categoría actuando en la Liga.

Dayro lo hizo y se ganó muy rápido un lugar en el equipo profesional: "Se encontró en el profe Montoya a una persona justa que lo supo llevar y así se consolidó".

El técnico campeón de la Copa Libertadores del 2004 recuerda qué jugador recibió: "Era un joven lleno de condiciones. Creo que tuvo personas determinantes a su lado entre los 14 y los 16 años", menciona el profe Montoya.

Dayro subió a la primera división en compañía de Alexis Henríquez, Edwin Móvil y Javier Araújo, también consagrados después en el fútbol profesional colombiano.

A partir del 2007, el delantero empezó a ir y a volver. Ha estado en seis ciclos en el Once Caldas: 2003-2006, 2007, 2010-2011, 2012, 2020 y 2023-2024. 266 partidos en total.

Dayro es el máximo goleador de la Liga en toda su historia y ya anunció que va por la marca de ser el artillero colombiano de todos los tiempos. Sin duda, este devorador de arcos rivales, con pinta rockera y un gran ser humano, según quienes lo rodean, está en el corazón de todos.

DATOS

2004 anotó su primer gol como profesional

2024, llegó a la cifra de 225 goles en la Liga

4 expulsiones ha tenido en 460 partidos jugados de Liga

Goleadores históricos

Sergio Galván Rey (argentino) 224 goles

Iván René Valenciano: (Colombiano) 217

Hugo Horacio Lóndero (argentino) 211 goles

Omar Lorenzo Devani (argentino) 205 goles

Oswaldo M. Palavecino (argentino) 204 goles

Jorge Ramírez Gallego (Colombia) 201 goles

