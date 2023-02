El técnico Bernardo Redín, tranquilo con el resultado en Valledupar

El Cúcuta Deportivo en su segunda presentación en el Torneo Apertura de la Primera B 2023, a pesar de dejar muchas dudas en lo que concierne a lo futbolístico, le arañó un punto el sábado a Valledupar, en calidad de visitante, con el que llegó a cuatro unidades en el campeonato.

Hay que señalar que en la primera fecha los rojinegros sobresalieron en el General Santander ante Orsomarso.

El sábado contra Valledupar, la tribu rojinegra volvió a carecer de ese fútbol dinámico rápido y de buen manejo y se dejó dominar por un equipo de jovencitos.

El DT, conforme

Como resultado “el empate fue positivo” para el técnico Bernardo Redín, pues lo que pretendía el once motilón era no perder y lo consiguió.

“El balance en cuanto a resultados es positivo y en cuanto a funcionamiento no nos hemos podido consolidar en la idea de juego por los inconvenientes que hemos tenido”, declaró el profe Redín.

El entrenador hace referencia a la situación que tiene el club, al no poder inscribir a los 13 jugadores que llegaron esta temporada por el bloqueo que tiene la FIFA, debido a unas viejas deudas contractuales que no ha pagado el Cúcuta y se espera que está semana haya una solución.

Redín, de igual manera, resaltó el trabajo del grupo de jugadores que ha puesto, que ha dado lo mejor de sí para sacar el equipo adelante.

“Gracias a los jóvenes que debutaron en el anterior partido (ante Orsomarso) y ahora, en este, han respondido a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, y lo importante es que sacan un buen resultado ante un buen equipo”, señaló el técnico de los motilones.

El vallecaucano resaltó las virtudes del conjunto vallenato, que le puso las cosas difíciles al Cúcuta.

“Nos llevamos un buen resultado de Valledupar ante un equipo de alta intensidad, que te presiona constantemente y te juega bien en las transiciones (de defensa a ataque), y pienso que se pudo controlar el partido”, afirmó Bernardo Redín.

Acerca de cuál es el camino que tiene el Cúcuta Deportivo para ir construyendo todo hacia el ascenso, el profe respondió que, “el camino para ascender es este (ganar), apenas estamos empezando, no hay otra forma, el ascenso se va a dar en noviembre no ahora y para eso estamos trabajando”.

El por qué no se hizo los cambios necesarios sobre el final del compromiso cuando hubo jugadores con signos de cansancio, pero optó por mantener a Jefry Zapata y Mateo Frigerio, Redín consideró que no era fácil y prefirió aguantar con esa nómina a poner un joven que de pronto no le pudiera cumplir con una función específica, cuando el empate estaba saldado.

“Los jugadores que están adentro, están más enchufados en la cancha que el que vaya a entrar a jugar diez o quince minutos y de aquí a qué se adapte al juego, le va a costar”, señaló el técnico rojinegro.

