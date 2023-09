¿Es verdad que Rubén Tanucci dirigirá al Atlético Bucaramanga?

Atlético Bucaramanga no la pasa para nada bien en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, en la que está por fuera del grupo de los ocho y en donde ya figura, según Matics, con probabilidades de descender en 2024.

El cuadro 'Leopardo' completó seis fechas sin ganar y la caída 2-0 ante Independiente Medellín originó la renuncia del entrenador Alexis Márquez, quien es reemplazado interinamente por Rubén Zapata y Diego Vargas, quienes hacían parte del cuerpo técnico de Márquez.

Teniendo en cuenta lo anterior y, según distintos medios de comunicación, la directiva del equipo ya tendría el remplazo de Márquez; se trataría del estratega argentino Rubén Tanucci, quien salió sorpresivamente a inicios de septiembre del Cúcuta Deportivo.

En el equipo cucuteño, Tanucci tuvo la oportunidad de dirigir nueve compromisos, de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió dos.

Ante esta situación, desde esta casa periodística consultamos con Jaime Elías Quintero, presidente de Atlético Bucaramanga, quien desmintió la información.

"Sin novedad alguna, lo de Tanucci es falso, yo no he hablado con él y no está en los planes del club", señaló.

De igual forma, explicó que la idea es que el entrenador interino termine la Liga actual y que, posteriormente, una nueva persona asumirá la responsabilidad de dirigir al club 'Leopardo'.

"La idea es que el interino termine y desde ya estamos mirando qué entrenador traer, ya hay unos acercamientos, pero nada definido", concluyó Jaime Elías Quintero.

Por el momento, Atlético Bucaramanga tiene su mente puesta en su próximo encuentro ante Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay, que se disputará el sábado, 30 de octubre, a las 4:00 de la tarde en el estadio Alfonso López.

