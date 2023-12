Junior del veterano Bacca es el ganador del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla se proclamó campeón este miércoles del torneo Clausura del fútbol colombiano al ganar 5-3 en definición por penales al Deportivo Independiente Medellín, luego de un marcador global de 4-4.

El Tiburón alcanzó su décimo título en el rentado profesional colombiano y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

"He pasado momentos duros, mi mamá quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador(…) ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja", expresó entre lágrimas el atacante Carlos Bacca, quien a sus 37 años anotó dos tantos en el primer juego la final.

El Junior se había impuesto por 3-2 en la ida en Barranquilla, y en la vuelta en Medellín cayó por 2-1, forzando la definición por penales, en la que el golero uruguayo Santiago Mele fue vital al atajar el cobro del capitán del DIM Daniel Torres.

Compatriota de Mele, el defensor central Joaquín Varela abrió el marcador de cabeza para los locales al minuto 14 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Edwuin Cetré duplicó la ventaja al minuto 56 con un disparo de media distancia que se desvió en un rival.

Pero, a un minuto del final del tiempo reglamentario, Vladimir Hernández silenció a los aficionados con un disparo fuerte dentro del área grande y forzó los penaltis