Karol G será la nueva imagen del Barcelona en el clásico contra Real Madrid

Karol G será la próxima artista que aparezca en la nueva camiseta que usará Barcelona en el superclásico de España ante el Real Madrid el próximo 21 de abril en el estadio Santiago Bernabéu.

La colombiana, que viene de ser consideraba por Billboard como la mujer del año, tendrá buena parte del foco dentro de la indumentaria que llevará el azulgrana en el certamen.

Lo anterior, después de que el club y Spotify llegaran a un acuerdo de patrocinio desde el pasado marzo de 2022; llevando al Barcelona a realizar importantes colaboraciones con la plataforma de audio para que los artistas más destacados dentro de la industria, se conviertan en la imagen que represente al equipo de fútbol.

Y aunque todavía no hay mayores detalles sobre cómo y dónde adquirir la edición limitada de esta camiseta, se estima que estará disponible un par de semanas antes a que arranque el clásico de España.

La importante colaboración entre uno de los clubes más grandes del mundo y la artista colombiana se conoció recientemente, a través del Diario Sport de España.

“La última colaboración es la de Karol G, una de las artistas más influyentes del mundo. La colombiana tiene más de 50 millones de oyentes mensuales y entró en el top10 de los más escuchados del 2023. El Barça la estrenará en el Santiago Bernabéu el 21 de abril, en el clásico de la segunda vuelta”, detalló el medio español.

La camiseta tendrá estampado como logo el corazón de espinas como su sello personal –también es la imagen de su Fundación Con Cora–, y uno de los tatuajes que luce la cantante antioqueña en su antebrazo. Además de que su nombre estará en el centro del dibujo.

“El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina”, fue la explicación de Karol G en su momento acerca de este.