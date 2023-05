Los napolitanos no paran de celebrar el título de su club

El técnico Luciano Spalletti, terminó de moldear el Scudetto que dejaron sus antecesores.

Spalletti, felicidad mesurada

El entrenador del Nápoles, Luciano Spalletti, afirmó tras la conquista matemática del título en la Serie A 2022-2023 que su club ha tenido éxito bajo la "protección" de Diego Maradona, el mito argentino fallecido en 2020 y que es un ídolo en la ciudad italiana.

Maradona fue el líder de la generación que ganó las dos primeras ligas del Nápoles, en 1987 y 1990. En 1989 el club ganó también la Copa de la UEFA -la actual Liga Europa-.

"Ganar es algo obligatorio en Nápoles. Han visto a grandes entrenadores, a grandes campeones, tiene un público que ha visto jugar a Diego Armando Maradona y este resultado se debe un poco probablemente a su protección", declaró Spalletti en su recuerdo al 'Pelusa'.

"Para los que están acostumbrados a trabajar duro, como es mi caso, no ha sido fácil. No consigo dejarme llevar por completo por la alegría. La alegría es algo fugaz. He ganado, así, pero tengo que volver a empezar y trabajar", apuntó entre risas.

