Messi pide perdón al PSG por su viaje a Arabia Saudita

Lionel Messi pidió perdón este viernes "al club" y a sus "compañeros" del París Saint-Germain en un video publicado en Instagram, después de su viaje a Arabia Saudita a comienzos de semana, que realizó sin la autorización del club, y que le costó una suspensión interna.

"Sinceramente, pensaba que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores", explicó Messi.

"Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y éste no pude. Vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida", añadió.

El París Saint-Germain suspendió el martes al campeón del mundo argentino durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita en el marco de un patrocinio con la oficina de turismo de ese país, realizado sin el aval del club. Messi no se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Según varios medios, la sanción durará dos semanas, una información que el club no confirmó a la AFP.

Horas antes el mismo viernes, el entrenador parisino Christophe Galtier, que se expresaba por primera vez sobre la suspensión de la estrella argentina Leo Messi, indicó este viernes que no comentaría la "decisión" de la dirección del club.

"Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento", explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

Messi, que en junio cumplirá 36 años y cuya salida del PSG es probable a final de temporada al término de dos temporadas decepcionantes, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino? Sus disculpas públicas permiten augurar un regreso para las tres últimas fechas.

'Veremos'

"Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado", respondió Christophe Galtier, que no quiso añadir nada más sobre el asunto.

En Francia, el técnico del Nantes Antoine Kombouaré censuró este viernes el "linchamiento" sobre el Balón de Oro, porque a Messi "no se le toca, haga lo que haga".

El miércoles, fueron los aficionados quienes manifestaron su descontento por los resultados y la situación del club, delante de la sede del PSG y del domicilio de Neymar.

Varios vigilantes de seguridad se hallaban presentes en las inmediaciones del Camp des Loges, centro de entrenamiento del club.

"Respecto a la reunión delante del domicilio del jugador hay que tener cuidado con eso, y la vida privada sigue siendo la vida privada. Puedo comprender la cólera, la decepción de nuestros aficionados, la manifestación delante de la sede, nuestro lugar de trabajo, pero no acepto que se vaya al domicilio de un jugador porque puede haber excesos, porque nuestra sociedad se ha vuelto loca", añadió el técnico.

Sobre si Neymar seguirá en París la próxima temporada, Galtier despejó balones: "Yo ya estoy muy centrado en nuestros cinco últimos partidos y se vera lo que pasará la próxima temporada".

'Objetivo por alcanzar'

Durante la concentración de aficionados delante de la sede del PSG, el técnico también fue objeto de insultos, como Messi, Neymar o Marco Verrati.

"Estoy expuesto en tanto que entrenador, comprendo pero sigo concentrado", prosiguió.

Luego de la sexta derrota esta temporada, el PSG, aún líder y cerca de conquistar su undécimo título liguero, visita al Troyes (18º) el domingo.

"¿Vivimos un periodo agradable? No, lo reconozco. Pero hay un objetivo por alcanzar y mis jugadores trabajan", indicó Galtier, y "no crean que a mis jugadores les dé igual cuando hay una derrota, yo he visto la reacción del grupo".

