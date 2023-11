Noticias sueltas de los años 20 (I)

Redacción: Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com



Damos rienda suelta, en esta crónica, a una serie de noticias breves que se publicaban en los periódicos de Cúcuta en los años del título, a manera de noticias abreviadas que tenían como título “Sueltos”.

1. A finales de 1920, la Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza 56 de ese año en la que se reglamentaban los derechos sobre el consumo del tabaco.

La Ordenanza no fue de buen recibo de los industriales del sector y se despertó una áspera discusión, no por el aumento de las tarifas que en ella se establecían sino por la falta de claridad y las posibles incompatibilidades con algunos artículos de la Constitución. En abril de 1921, los industriales asociados del ramo, publicaron la siguiente nota a manera de protesta: “…Los derechos sobre el consumo de tabaco en el departamento. Cualquiera que sea su calidad y procedencia, se cobrarán a razón de $0.50 centavos oro el kilogramo, peso neto, del 1° de julio al 31 de octubre del presente año, y del 1° de noviembre en adelante a $0.80 centavos oro como lo estipula el Art. 1° de esta Ordenanza”. A continuación escriben: “… deducimos: si conforme al Art. 204 de la Constitución Nacional, que cita el señor Secretario, ningún aumento de Tarifa puede hacerse efectivo sino seis meses después de promulgada la disposición que lo fije, y siendo obligatorio que el nuevo Rematador ha de posesionarse el primero de julio venidero, la parte de la segunda base del Proyecto que se dice que ‘la ley lo que expresamente gravaes el consumo, por las existencias de tabaco que los Rematadores encuentren el 1° de noviembre, en que se eleva la tarifa’, viene a ser un absurdo tanto mayor cuanto que a virtud de él nadie se atreverá a hacer posturas. En nuestro concepto, para evitar ruinosa competencia que los tenedores salientes hicieran a los nuevos Rematadores, el Gobierno debía recoger las existencias y desprenderse de los derechos pagados, deduciéndolos en proporciones mensuales del aumento en el nuevo aforo. Por lo demás, sostenemos que la graciosa muletilla de los ‘derechos adquiridos’ de que trata el Parágrafo 2° de la Ordenanza debiera modificarse, cuanto antes, pues mientras los probables Rematadores se tropiecen con ella, la Renta no prosperará ni habrá de salir de las manos que la tienen, como lo veremos”.

2. Con ocasión de la conmemoración del primer centenario de la reunión del Congreso Constituyente de la Gran Colombia, en 1921, fueron muchos las notas y mensajes recibidos por las distintas autoridades de la Villa del Rosario y del Departamento, algunos de los cuales se transcriben a continuación. En el Concejo de la ciudad de Cúcuta, el pasado 5 de mayo de 1921, se conoció que se había cumplido en El Rosario un acto oficial con motivo de la celebración del Primer Congreso Constituyente de la Gran Colombia. El pueblo de la histórica Villa, orgullosos de sus timbres de gloria, mantuvo un gesto altivo ante la indolencia de quienes pudieron dar a la trascendental efeméride todo el brillo y el esplendor de su indiscutible significación. De este gran día de la patria solo podemos anotar el regocijo producido por la vibrante oración en que el coronel Avelino Fajardo dio parte del ejército en el santuario donde oficiaran los fundadores de la República. Por tanto, se publica la proposición suscrita en sesión extraordinaria por este Concejo, por los ediles Faccini, Rosas y Díaz H. y algunos otros documentos relacionados con la memorable fecha, así como el proyecto de Acuerdo que aparece en otro lugar y que dispone la manera cómo el Municipio de Cúcuta contribuirá a la conmemoración de la clausura del citado Congreso.

La proposición aprobada por el Concejo de Cúcuta y remitida al presidente de su similar en la Villa del Rosario, por el presidente Luis Francisco Faccini dice: “El Concejo Municipal de San José de Cúcuta, convocado hoy a sesión extraordinaria y haciéndose intérprete de los sentimientos del pueblo que representa, se complace vivamente en dirigir un atento y cordial saludo a los compatriotas hijos de la procera Villa del Rosario, con motivo del centenario del Primer Congreso de la Gran Colombia, reunido en la Capilla de esa histórica población, bajo los auspicios del paciente sol de la República, y que sentó las bases del Derecho y la Justicia.”

De la población de Bramón, unos coterráneos entre quienes estaban Ernesto Fossi, Santiago Rizo Lobo y Gilberto Villamizar, remitieron al Concejo Municipal de Cúcuta el siguiente mensaje telegráfico: “Cordialmente felicitamos esa docta corporación y por medio de ella patriota y abnegado pueblo cucuteño; hacemos votos por progreso tierra epónimo General Santander en gloriosa fecha centenaria reunión Congreso expidió “la Partida de Bautismo de la naciente República.”

Desde Cali, María Avendaño de Copete, envió vía telegráfica, al presidente del Concejo Municipal de Cúcuta este sentido mensaje: “Ligada estrechos vínculos nacimiento esa querida tierra, hago mío y de mis hijos júbilo cucuteños, memorable, fausto día de la patria.”

3. Durante 1921, se realizaron las elecciones al Congreso de la República y por este motivo, noticias breves relacionadas con este evento fueron publicadas, entre ellas, algunas que veremos enseguida: “el 12 del presente mes de abril, la Asamblea Liberal del Departamento, de cuya instalación dimos cuenta en días pasados, procedió a la elección de candidatos para representantes al Congreso por las Provincias de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, reservándose la presentación de los nombres, reservándose la designación de los nombres de las Provincias de Santander hasta que los indiquen las respectivas Juntas de esas regiones. A título de información publicamos la lista acordada: Provincia de Cúcuta, principal: Dr. Fabio González Tavera; suplentes, Francisco A. Torres y Andrés B. Fernández. Provincia de Pamplona, principal: Dr. Constantino Mora; suplentes, doctores Roque Julio Moreno y Timoleón Moncada. Provincia de Ocaña: principal, Enrique Olaya Herrera; suplentes: Enrique Pardo Farelo y Luis R. Quintero”.

El directorio de la misma colectividad quedó integrado, también elegido en la expresada sesión, así: principales, Manuel Guillermo Cabrera, Leandro Cuberos Niño, Emilio López, Andrés B. Fernández y Julio Cáceres; suplentes, Daniel Hernández V., Luis Ernesto Cortés, Pedro Durán Romero, Luis Hernández G. y Eulogio J. Cabrales.