Comercio electrónico en Colombia: campañas y desafíos para 2023

El comercio electrónico viene preparándose de forma continua a las nuevas tendencias del mercado, y se espera que, durante este año, la innovación estratégica, sea un factor clave para diferenciarse y destacar.

Más aún cuando el crecimiento que experimentó este sector en América Latina, aunque es significativo, no ha llegado a su punto máximo. Datos del reciente informe digital de We are social, destacan que casi 6 de cada 10 usuarios de Internet en el mundo, en edad laboral (58.4%), compran algo en línea todas las semanas.

En Colombia, se llevan a cabo diversas campañas comerciales como el Cyberlunes y el Mercaweek, que ayudan a promover una demanda masiva del e-commerce. Estas campañas, unidas fechas especiales o eventos nacionales e internacionales generan un alto tráfico para las marcas y ayudan a incrementar sus ventas online y offline a lo largo de 2023.

Jornadas como los Cyberlunes han concentrado, solo en su primera edición que se realizará en marzo de 2023, más de 100 ofertas con descuentos de hasta el 70%, lo que demuestra que Colombia se perfila como un mercado atractivo para el comercio online.

Para Mario Miranda, Fundador y CEO de Ecomsur LATAM, empresa líder en América Latina del Fullcommerce®, “cumplir con las exigencias del consumidor actual se convierte en todo un reto para las marcas, pero una forma eficiente de hacerlo es mediante el uso de la omnicanalidad, integrando la experiencia de compra del usuario (online y offline), generando accesos fáciles y rápidos a la información a través de distintos canales, mientras se unifican modelos, tecnologías y mensajes”, destacó Mario Miranda.

Es así, que conocer al consumidor es un factor clave para que la experiencia de compra cumpla su objetivo en forma y fondo. Una muestra de ello, son eventos como el Mercaweek, donde se promueve la compra de la canasta del mercado, que antes era solo presencial, pero que se traslada al hogar vía online con descuentos de hasta 40%.

Conceptos como la omnicanalidad y el Fullcommerce hacen que se optimicen significativamente los procedimientos, permitiendo trabajar en la hiper personalización del cliente para conectar con él y hacerle vivir experiencias únicas y didácticas, con el apoyo de nuevas tecnologías como la realidad aumentada.



Tecnologías como el chat GTP-3, también han demostrado que, pueden mejorar la experiencia al cliente entendiendo sus preferencias y necesidades para luego recomendarle productos de su interés. Además, es una herramienta eficaz en la creación de campañas de marketing personalizadas, ya que permite ofrecer promociones y descuentos especiales a los clientes con el antecedente de sus opciones predilectas y compras anteriores.



Para conocer más detalles sobre las campañas comerciales en el país, consulte el resumen del calendario de fechas especiales y eventos de alto tráfico más importantes para el país, preparado por Ecomsur.

