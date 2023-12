Asesinaron a dos mujeres dentro de un carro en la antigua vía Boconó

Faltaba poco para que el reloj marcara que eran las 8:00 de la noche del viernes, cuando un ataque sicarial provocó que un tramo de la antigua vía Boconó se paralizara. Además, el pánico y la incertidumbre se apoderaron de quienes viven en varios conjuntos residenciales de esa zona. Nadie entendía qué había pasado.

Las detonaciones de por lo menos 15 disparos que hizo un motorizado, detuvo el tráfico vehicular y llevó a que los habitantes de ese sector salieran corriendo a ver qué había pasado, encontrando que en la mitad de la vía, justo al frente de la entrada de la urbanización El Cují, un carro Chevrolet Sail, de color blanco y placas MSN-162, estaba parado, con las luces prendidas y el motor encendido.

Los vidrios, así como en una de las puertas delanteras, tenían varios orificios de entrada y salida de los tiros que hizo el pistolero.

Al abrir las puertas delanteras, los curiosos encontraron una trágica escena, las hermanas Jessika Viviana Ortiz Cáceres, de 32 años, y Yeiris Brigith Camacho Cáceres, de 26, habían recibido gran parte de los disparos. Una de ellas falleció al instante, mientras que la otra fue auxiliada y trasladada a una clínica, donde murió finalmente.

No habían transcurrido cinco minutos del ataque a bala y por las redes sociales ya estaban circulando videos y fotos de las dos hermosas mujeres asesinadas. Aunque varias patrullas de la Policía Metropolitana llegaron rápidamente al sitio, no pudieron seguirle el rastro al motorizado que cometió el hecho.

Solo pudieron acordonar la zona y solicitar la presencia de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para que se encargara de la inspección técnica y del levantamiento del cadáver que quedó dentro del automotor.

Momento de dolor

Mientras se esperaba la llegada de los investigadores y peritos forenses de la Brinho, al sitio arribaron familiares y amigos de las víctimas, quienes, en medio del dolor que sentían, trataban de abrir las puertas del carro para certificar si verdad eran las dos hermanas, pero los policías no lo permitieron, pues debían proteger la escena.

En medio de los instantes de drama, la mamá de las jóvenes comenzó a gritar que no creía que fuera cierto que le hubiesen matado a sus dos ‘muñecas’, además, se reprochaba porque había peleado con una de ellas.

La angustiada mujer también se le acercó a uno de los amigos de sus hijas, pidiéndole que le explicara por qué ellas estaban por ese sector, pero el hombre no le respondió nada.

Mientras los minutos avanzaban y los peritos se encargaban de la diligencia, los amigos y familiares de Jessika Viviana y Yeiris Brigith buscaban respuestas sobre lo sucedido, fue así como un joven se comunicó con alguien por celular y comenzó a narrarle que minutos antes de darse el doble homicidio, él estaba hablando con una de las hermanas.

“Yo me encontré con ella por el sector de Trapiches. Ella se bajó del carro y medio un abrazo y un beso, pero yo le dije que no hiciera eso, porque nos podían matar, le entregué unas pizzas y ella me dijo que iba a buscar a su hermana y seguía para la casa. Al arrancar de nuevo, la llamé por celular y estábamos hablando, cuando escuché los tiros y luego una moto aceleró”, una vez narró esto, el hombre decidió terminar la llamada.

La Brinho ya se encuentra recopilando toda esa información y analizando qué provocó este doble asesinato que enluta a otra familia en Cúcuta.

¿Una venganza?

Luego de varias horas de indagación, una de las hipótesis que tienen las autoridades sobre el hecho es que se habría dado por una posible venganza.

“Aunque es muy prematuro decir algo certero, pero ya se están organizando las líneas de la investigación, por ahí nos han dado unos alias de quienes posiblemente estarían detrás de ese lamentable hecho”, comentó una fuente judicial.

Las autoridades también están analizando varios videos de las cámaras de seguridad de ese sector, donde se alcanza a ver cómo se dio el ataque.

