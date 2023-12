Desapareció desde la Noche de Velitas y lo encontraron ahogado en un río

La tristeza y los desvelos entre los familiares de Elkin Jesús García Goyeneche no han cesado desde la Noche de Velitas, cuando él no llegó a compartir la cena que habían programado junto con sus hermanos, en su casa ubicada en el corregimiento El Plateado, de Argelia (Cauca), donde estaba trabajando con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a sus papás, que permanecen en Villa del Rosario.

Desde el momento en que García Goyeneche se desapareció, los familiares iniciaron una búsqueda exhaustiva, encontrando inicialmente su motocicleta abandonada en un estadero de piscinas.

Del joven, de 25 años, no hubo más pistas, solo hasta la 1:00 de la tarde del lunes, cuando se conoció la noticia del hallazgo de un cadáver en el río San Juan del Micay, allí, en El Plateado.

Aunque los hermanos de Elkin Jesús mantenían la ilusión de que su familiar no fuera la persona que habían encontrado sin vida, el reporte del Instituto de Medicina Legal les confirmó que era él y que falleció ahogado.

Ahora, su hermana y demás familiares recordarán siempre su grandeza como ser humano, pese a que aún no encuentran una explicación clara sobre la manera en la que Elkin Jesús García terminó sin vida en este río.

Las raíces

Elkin García era oriundo de Villa del Rosario, donde se crio en el barrio Primero de Mayo, rodeado de la humildad que siempre le enseñó su familia. Sin embargo, por las condiciones económicas, él decidió irse para El Plateado, buscando otras oportunidades laborales y así poder ayudarles a sus papás.

“Él era un ser humilde, echado para adelante, trabajador y no tenía problemas con nadie”, aseguró una hermana de Elkin Jesús.

Según se conoció, García siempre tuvo el instinto de trabajar para ayudar a sus seres queridos, por eso, desde muy pequeño, trabajó como ayudante en construcción, cargando arena y en cualquier oportunidad que se le presentara.

Precisamente, el día de su desaparición, él salió de su casa a las 8:00 de la mañana, para dirigirse hacia su lugar de trabajo, donde también tenía que cargar algunos bultos de arena.

“Era un excelente hijo, hermano, compañerista, muy buen ser humano. Mi hermano era un hombre muy humilde, si tenía como ayudar lo hacía, como fuera. No entendemos la razón, si mi hermano no se metía con nadie, no le quitaba nada a nadie”, insistió la familiar.

Como hermanos siempre buscaban la manera de ayudarse mutuamente para transformar la vida de sus padres en Villa del Rosario, que al enterarse de lo sucedido empezaron a acompañar la angustiante búsqueda desde la distancia hasta conocer el fatal desenlace.

Por ahora, la familia de García espera recolectar los recursos necesarios para trasladar el cadáver hacia Villa del Rosario y así darle el último adiós.

“Las personas buenas siempre serán recordadas y mi hermano tiene mucha gente que lo quería de verdad, porque era una persona muy serena”, expresó su hermana.

La mujer aseguró que continuarán trabajando por el sueño que tenía Elkin Jesús, de ahorrar dinero para poder arreglarle la casa a sus papás.

