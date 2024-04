Desgarrador testimonio: madre presenció por videollamada el asesinato de su hijo de 14 años, en Cúcuta

Como una pesadilla de la que quisiera despertar, así cataloga los hechos recientes Adriana, la mamá del menor Luis Gabriel Walteros Vesga asesinado el pasado Viernes Santo en el barrio Los Olivos. Un día que nunca se borrará de su mente, por la muerte cruel que tuvo su “niño”.

En la funeraria donde es velado el cuerpo de Luis, ella permaneció sentada justo al frente de la sala donde estaba el féretro. Al preguntarle por los hechos que rodearon el homicidio es enfática al asegurar que lo que pueda decir la pondría a ella, y al resto de su familia, en riesgo, sin embargo, reconoce que hablar es la mejor manera de exigir justicia por el menor, de 14 años.

Lea: ¿Que se sabe del homicidio de un menor de edad en el barrio Los Olivos de Cúcuta?

Las horas previas

La angustia inició a las 8:00 de la noche cuando la mujer llegó a la casa junto con su esposo.

“Ese día él estuvo en la casa porque había amanecido enfermo con unos granitos en la axila y había tenido fiebre. Cuando llegamos dijo que hiciéramos arepas pero yo estaba cansada así que él mismo las preparó”, contó la mamá de la víctima.

Mientras Adriana amamantaba a su hijo menor, Luis Gabriel se encargó de preparar la cena para su familia, después de comer, salió a comprar algo a la tienda.

“Antes de salir me dijo que al regresar se encargaría de organizar la cocina”, añadió la mujer.

Le puede interesar: Como Jhonatan Rangel Carrillo identificaron al hombre asesinado en zona rural

La preocupación de una mamá

Según cuenta la mujer, desde la casa ella alcanzó a escuchar varias voces y entre ellas, reconoció la de su hijo, por eso decidió salir y mirar quiénes eran los que estaban hablando fuerte.

“Cuando me asomé mi hijo les estaba diciendo que lo dejaran tranquilo y uno de ellos le respondió ‘vea el menorcito que se la pasa llorando por René’”, dijo Adriana.

La reacción de ella fue la de tomar el celular y escribirle por chat para tener una explicación de lo que estaba escuchando.

La preocupación de la mamá aumentó cuando Luis Gabriel le respondió en un mensaje: “Mamá, es ‘Bacalao’”. Por lo que le pidió que se entrara a la casa y que llamaran a la Policía, pero este le habría respondido: “No, porque nos van a matar a todos”.

Lea: Una bala perdida impactó a una abuela de 99 años en Cúcuta

La videollamada

Luis, de acuerdo al relato de la progenitora, decidió no ingresar a la casa y salir corriendo, pero antes se conectó con ella por videollamada donde le narró los segundos que estaba viviendo.

“Mi hijo corría por una calle y me decía que lo iban a matar, que le ayudara. Yo les alcancé a hablar y les pedía que no me le hicieran nada”, añadió.

Cuenta Adriana que fue trágico para ella ver cómo le tumbaron la gorra y lo agarraron del cabello, luego escuchó los disparos y la videollamada finalizó.

Momentos de angustia

“Mataron a mi hijo” fueron los gritos de la mujer mientras corría a buscarlo. Metros más adelante, a la vuelta de la casa, estaba el cadáver tirado en el piso.

“Yo sé que a él lo arrastraron hasta ahí porque en la cara y en los brazos tenía raspaduras, en realidad lo mataron adentro de una casa”, contó con la voz entrecortada.

El testimonio de Adriana es tan estremecedor que incluso, asegura que cuando iba en busca de su hijo, se encontró de frente con dos hombres en motocicleta y uno de ellos, llevaba en su boca una de las ‘chanclas’ de su hijo.

Le puede interesar: Como Jhonatan Rangel Carrillo identificaron al hombre asesinado en zona rural

Exigen justicia

Luis Gabriel era el tercero de seis hermanos, actualmente cursaba sexto grado. Para su familia siempre fue un buen muchacho que últimamente permanecía más en casa pues “estaba juicioso con la novia que tenía, a la que le dedicaba la mayor parte del tiempo”.

Mientras recuerdan que nunca le gustaron las fotos, observan videos donde aparece bailando cuando apenas tenía 11 años, dentro de sus pasatiempos estaba el fútbol y entre sus particularidades el don de servicio para todo el que lo necesitara.

Consciente de que su hijo no merecía morir de esa forma, Adriana y toda la familia, seguirán atesorando cada momento compartido. Sus vidas han tenido un cabio drástico desde ese Viernes Santo, no han podido sentir paz y están seguros que volver a retomar las ventas de comida callejera se ha convertido en un riesgo. A su vez, exigen justicia para que los culpables paguen por el asesinato del menor, de 14 años, y protección ante posibles represalias.

*Foto y nombre publicados con autorización de la mamá.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion