Indignante: pareja atacó a golpes a dos mujeres en Cúcuta porque llamaron 'Firulais' a su mascota

En la noche del sábado, se presentó un hecho de violencia sobre la Avenida del Río, en el que una pareja, atacó e insultó a una mujer que les habría pedido una silla. La víctima cuenta que la rabia de los agresores la desató un comentario, en el que una persona llama ‘Firulais’ a la mascota de los sujetos.

La víctima denunció el aberrante hecho por medio de sus redes sociales, manifestando que la atacaron a golpes y aruñetazos. Presuntamente, uno de los agresores es deportista en la Liga de Fútbol Sala de Norte de Santander.

“A veces uno cree que nunca le va a tocar vivir situaciones de agresión, hoy en horas de la tarde mientras compartía con mi prima en un estanco sobre la Av del Río llegaron unos muchachos con sus novias y un perrito, una muchacha se acerca a la barra pide algo y saluda al perrito en la cabeza y le dice ‘Firulais’ renombre que se le da a todos los animales cuando no se les sabe el nombre, los dueños del perro se indignaron porque ‘Firulais’ es apodo de perros de pobres”, contó.

La mujer en su versión relató que luego, de haber llamado a la mascota de esa manera, la pareja empezó a insultarla y posteriormente a golpearla.

“El hombre comenzó a insultarme, sin mediar palabras me empujó y su novia muy amablemente me golpeó, me aruñó la cara, me agarró del pelo y me sostuvo mientras su valiente novio me golpeó a puños en los senos, costillas, espalda, cabeza cuello y cara”, agregó.

A su relato, añadió que su prima intervino y también la agarraron a golpes. Finalmente, los agresores se fueron en un carro de placas JGY406. “Los acompañantes de la pareja se quedaron excusándose de que no lo conocen, aunque llegaron con ellos”.

La Opinión se comunicó con la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) para conocer los detalles de la denuncia y la coronel Sandra Mora, comandante de esta unidad, afirmó que están indagando sobre los hechos.

