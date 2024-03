La muerte asustó en el 28 de Febrero de Cúcuta

La mañana de ayer fue de terror para los habitantes del barrio 28 de Febrero de Cúcuta. El cuerpo de un hombre dentro de un costal apareció en unas gradas que llevan a unas casas en la parte alta.

La macabra escena se registró a las 7:00 de la mañana, cuando una persona que se dirigía a comprar unas cosas a un supermercado, se percató del enorme bulto.

La mujer alertó a sus vecinos del hallazgo y, entre varios habitantes, se acercaron a observar, encontrándose con un cadáver.

"Primero pensamos que era basura, pero decidimos verificar antes de llamar a la Policía. Por un hueco se veía una parte del cuerpo, tenía un bluyín y correa marrón, camisa parece que no tenía, porque le vimos la piel", comentó un residente del barrio.

Impactados con lo que habían visto, algunas personas alertaron a las autoridades para que llegaran al lugar, pues hace más de 10 años no presenciaban un crimen similar.

"Yo me acuerdo cuando en el tiempo de antes nos dejaban muertos, casi que todos los días aquí, porque como es una zona oscura y poco transitada, se les hacía fácil abandonarlos, pero hace rato no pasaba eso", sostuvo el habitante.

Le puede interesar: Los llevaron para asesinarlos en el barrio Antonio Nariño de Villa del Rosario

La Policía se encargó de acordonar la zona para que las unidades de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) adelantaran el levantamiento del cadáver y lo entregaran a Medicina Legal.

Un cuerpo sin vida

La Opinión habló con varias personas del barrio y comentaron que el costal habría sido abandonado en el lugar hacia las 5:30 de la mañana de ayer.

"Tuvo que ser a esa hora, porque una vecina dijo que a las 4:00 a. m., ella no vio nada por ahí. El hombre no estaba descuartizado, pero si como doblado, las piernas le llegaban a la espalda, no fuimos capaces de seguir viendo", dijo otro vecino del lugar.

El hallazgo fue difícil de ver para los vecinos del lugar, pues no podían creer que asesinaran a sangre fría y luego “partieran el cuerpo como si fuera un muñeco”.

Según una fuente extraoficial, desde la noche anterior, un vehículo estuvo rondando el lugar de los hechos y, al parecer, también habría sido visto en la madrugada, horas antes de encontrar el muerto.

Lea: ¿‘Porras’ ordenó el asesinato del vigilante informal de Cúcuta?

Cerca del punto donde dejaron a la víctima, hay una cámara que es monitoreada por la Policía Metropolitana, por eso se espera que haya imágenes cuando abandonan ese enorme bulto.

Abandonaban un cuerpo diario

Los residentes del barrio 28 de febrero temen que regrese la incertidumbre y la zozobra que vivían años atrás, cuando abandonaban un cuerpo diario en el sector.

Recuerdan con tristeza cada vez que se levantaban y encontraban alguna víctima, algunos los mataban en el mismo lugar, mientras que a otros los dejaban envueltos en bolsas para desechar basura.

“Cuando yo llegué al barrio hace como 15 años, esto era una vaina crítica, no había tranquilidad sino miedo. Fueron años muy difíciles y de verdad no queremos regresar a lo mismo”, lamentó un habitante del barrio.

La comunidad coincide en que la falta de iluminación en el sector se presta para que esos sucesos se presenten continuamente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion