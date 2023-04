¿Quién mató a 'El Enano' en El Salado?

Han pasado dos meses del asesinato de Jaider Bayona Rivas, conocido como 'El Enano', ocurrido en el barrio El Salado, el miércoles 1 de febrero, a las 8:00 p. m., y sus familiares no han tenido información sobre los avances en la investigación.

Para los seres queridos del hombre, de 27 años, quien trabajaba como albañil, ha sido difícil sobrellevar la pérdida, porque él había denunciado en la Fiscalía que desconocidos lo estaban amenazando a través de redes sociales.

“Le llegaban mensajes por el Facebook o al WhatsApp, por eso Jaider fue a la Fiscalía y puso en conocimiento ese tema, pero aún así sucedieron los hechos. Todo era desde perfiles falsos o números que nadie conocía”, indicaron algunos familiares en su momento.

Esa ‘muerte anunciada’ es algo que todavía lamenta la familia de ‘El Enano’, quienes piden que el crimen no quede en la impunidad y las autoridades capturen a los dos responsables del hecho.

¿Qué se sabe del caso?

La primera hipótesis que plantearon los investigadores que asumieron el caso fue que el crimen habría sido ordenado desde la cárcel, pues Jaider Bayona fue capturado en marzo de 2019 por hurto y estuvo preso hasta 2021.

Las autoridades aprehendieron al hombre días antes de que jurara bandera en una escuela del militar en Cundinamarca. También estuvo señalado de presuntamente haber participado en un homicidio, según aseguró un hermano.

Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo cuando los investigadores conocieron que, al parecer, el asesinato estaría ligado a la venta de estupefacientes.

“Se tuvo información de que en La Ínsula hubo la pérdida de una droga y, presuntamente, le echaron la culpa a Jaider Bayona. Se está recolectando más información para justificar esa versión”, indicó una fuente judicial.

Las autoridades creen que la víctima, al parecer, era integrante de la banda 'Los de La Ínsula', dedicada a la venta de drogas en ese sector del norte de la ciudad.

“Estamos recopilando información para precisar si Jaider Bayona pertenecía o se retiró de ‘Los de La Ínsula’… ‘La Negra’ está aliada con el Tren de Aragua para dominar esa zona y cometer crímenes”, añadió la fuente.

Extraoficialmente se conoció que las autoridades ya identificaron a los dos responsables del crimen, por lo que reúnen información para conocer si son subordinados de ‘La Negra’ y para pedirle a un juez que firme sus órdenes de captura.

El crimen

El hecho sucedió en la calle 9 con avenida 20, de ese sector de la Comuna 6, cuando dos hombres que iban a pie se le acercaron por la espalda a Bayona y uno de ellos le disparó en la cabeza.

La mujer con la que hablaba la víctima quedó paralizada del miedo durante varios segundos, al ver caer al piso al albañil ensangrentado.

“Yo después me agaché, me iba a meter a la casa, pero no fui capaz de abrir la reja de madera que tenemos para que los perros no se salgan. Los tipos (agresores) se fueron caminando como si nada”, explicó la mujer en ese entonces.

Al hombre lo montaron en una motocicleta y lo llevaron hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde llegó sin signos vitales.

