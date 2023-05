54 años del Show de las estrellas: Jorge Barón como constructor de paz

El pasado 24 de mayo se celebró el 54 aniversario de Jorge Barón Televisión y su emblemático programa, el Show de las Estrellas. Jorge Barón, reconocido por su icónico show de presentaciones musicales y por sus frases: “¡Entusiasmo!”, “¡Agüita pa' mi gente!” y “¡La patadita de la buena suerte!”, ha expresado su disposición para contribuir a la paz total, en caso de que el comisionado correspondiente lo solicite como miembro de la mesa de negociación con algún grupo insurgente.



"He recibido, por parte de las autoridades, el apoyo en distintos aspectos, y también tengo que decir que he recibido de la insurgencia la posibilidad de recorrer el país sin ninguna dificultad. Ellos me dan su aval y me llevan a lugares que históricamente el Estado no ha visitado", dijo Barón ante su relacionamiento con actores partícipes del conflicto armado.

Siga leyendo: La serie ‘The Idol’ cumple su promesa de provocar en Cannes

Y agregó: "Nunca han puesto problemas para la grabación del programa, incluso durante los paros guerrilleros abren el paso para que podamos transitar con nuestros camiones. Siempre han colaborado. En ese aspecto, debo destacar y agradecer a la insurgencia por haber comprendido el mensaje que transmito a través de mis programas de televisión”.



Ante esta situación, Barón aclara que su programa: “no busca llevar un mensaje político, se hace para darle gusto al pueblo, para que la gente se divierta y goce (...) En este tipo de eventos se reúnen más de 20,000 personas, disfrutan en paz y armonía (...) Ese es nuestro aporte, llevar recreación y alegría a nuestro pueblo colombiano”.

Le puede interesar: Amigos de Piqué revelan detalles sobre la relación con Clara Chía

Y es que es evidente su vasta experiencia en el ámbito televisivo y su compromiso con la promoción de la cultura que lo convierten en un candidato idóneo para este rol. A lo largo de su carrera, ha podido recorrer más de 700 municipios en todo el territorio nacional, llevando entretenimiento y alegría a comunidades de diversas regiones. En un video conmemorativo, enviado por el equipo de comunicaciones del propio Barón, él relata su experiencia en el Caguán, donde se vio en la necesidad de entablar conversaciones tanto con las autoridades como con la guerrilla para poder llevar su espectáculo a las comunidades del departamento de Caquetá.



”Yo nací en época de violencia, en una zona muy violenta del Tolima, en la época de Sangre Negra, de Tirofijo, pasábamos muchas dificultades en Colombia (...) desde niño, yo soy consciente de que hay que trabajar por la paz del país. A medida que fui creciendo y que tuve la oportunidad de tener acceso a los medios de comunicación, tuve ese propósito de utilizarlos para ayudar a la gente”, expresó Barón sobre su compromiso con la construcción de espacios pacíficos en el país.

Lea además: 'Andes extremo', lo nuevo de History

La extensa trayectoria de Jorge Barón ha requerido su presencia en municipios afectados por la presencia de grupos al margen de la ley. Esta experiencia única ha forjado su perfil como una persona pacífica e intermediaria, que según él no se alinea con posiciones políticas específicas como la izquierda o la derecha. Aunque no busca ocupar cargos de alto nivel, está dispuesto a participar en conversaciones de paz con grupos armados ilegales si así lo solicita el gobierno nacional.



Finalmente y ante la posibilidad de ser actor partícipe en cualquier diálogo para la construcción de paz y de consensos, Jorge Barón concluyó: “Nunca me ha gustado el tema político. He estado completamente marginado de eso. Lo mío es el entretenimiento, lo mío es la música. Pero de todas maneras, si me lo solicitaran, habría que mirar de qué manera puedo ayudar, aportar y mirar cuál sería el papel que yo desarrollaría en una situación como la que usted me plantea”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion