Actor Diego Cadavid se accidentó en medio de una grabación

Después del lanzamiento de la película ‘El Bolero de Rubén’, el intérprete Diego Cadavid, quien desempeña uno de los roles principales, compartió a través de una publicación en redes sociales su vivencia durante su participación en esta producción.

El actor reveló que durante el rodaje de la película sufrió una lesión en la cabeza mientras llevaba a cabo unas maniobras requeridas por la escena.

Según indicó Cadavid, reconocido por sus roles en producciones como ‘El cartel de los sapos’, la lesión no fue grave, pero sí enfrentó una serie de dificultades para continuar filmando.

“Me rompí la cabeza filmando una escena... Eran las 8 pm... Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso... Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando... antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo... Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película... El ojo se me puso así y peor... La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta! (sic.)”, contó el actor en su cuenta de Instagram.

Además, el actor reveló que adquirió nuevas habilidades gracias a su personaje, ya que inicialmente no sabía cantar y decidió tomar clases de canto para interpretar completamente a uno de los protagonistas. Entre las curiosidades, destacó que el director Juan Carlos Mazo escribió el guion y las canciones del musical a pesar de no ser músico.

Las canciones se grabaron en vivo durante el rodaje de las escenas, ya que el director prefería evitar cualquier producción en estudio. Además, resaltó que la película fue la primera autorizada para filmar en las calles durante la pandemia y que no se registraron contagios, lo que permitió que otros rodajes volvieran a las calles.

Es importante destacar que ‘El Bolero de Rubén’ se estrenó en las salas de cine del país el pasado jueves 29 de febrero. Esta película cuenta con un elenco colombiano encabezado por actores como Májida Issa, Marlon Moreno, Diego Cadavid, Juliana Velásquez, Aída Morales, Jordana Issa, Juan Manuel Lenis, entre otros.

