Alerta en Norteamérica por inseguridad en Norte de Santander

La ubicación de Cúcuta entre las cincuenta ciudades más violentas del mundo, los secuestros, extorsiones y hostilidades contra la población civil en Norte de Santander terminaron por afectar su imagen en el exterior.

El departamento ha sido puesta dentro de una especie de ‘lista de peligro’ para los potenciales viajeros provenientes de Norteamérica, junto con otras regiones del país afectadas por el conflicto armado pese a los esfuerzos que se han venido haciendo dentro de la ‘Paz Total’.

Esta situación provocó que la percepción de inseguridad y de violencia llevara a que Estados Unidos y Canadá lanzaran alertas para advertirles a sus ciudadanos sobre los cuidados que deben tener si quieren viajar a Colombia.

La más reciente, del pasado 14 de febrero, cuando el gobierno canadiense emitió una advertencia a sus ciudadanos, haciendo un llamado para que tengan un “alto grado de precaución”, debido a los altos índices de criminalidad y el riesgo de explotación sexual que se presenta en varias ciudades del país.

Advirtiendo además, que eviten a toda costa viajar a zonas fronterizas por el alto riesgo de secuestros y delitos violentos que allí se presentan a manos de organizaciones criminales.

El Gobierno de Canadá señaló que regiones como Guainía, Guaviare, Córdoba, Valle del Cauca (excluyendo a Buga, Cali y Palmira), Vaupés, Vichada y Meta (a excepción de Villavicencio y Caño Cristales, unos de los lugares preferidos por los turistas), son zonas altamente peligrosas por los delitos que allí se cometen relacionados con el tráfico de drogas, por lo que les recomienda a sus ciudadanos, tener mucho cuidado si planean visitar estas zonas.

Sin embargo, para otros departamentos como Norte de Santander, Nariño (a excepción de Ipiales) y Antioquia (especialmente Medellín, que fue catalogada como una zona de alto riesgo de explotación sexual), el gobierno canadiense advierte que estos territorios son altamente peligrosos, no solo para los visitantes de su país, sino para los mismos colombianos, por lo que, más que tener cuidados, lo que recomiendan es que no viajen a estos lugares, pues el tráfico de drogas y los conflictos internos entre grupos armados ilegales son los protagonistas en una guerra que pareciera no tener fin.

Asimismo, Canadá recomienda a sus ciudadanos que, de viajar a Colombia, lo mejor es que se abstengan de usar el transporte público, calificándolo como “no seguro”, debido a que son un blanco frecuente de robos y menos en buses de zonas rurales que suelen ser detenidos con frecuencia por grupos armados ilegales.