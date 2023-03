Candres, entre el rap y la Psicología

Y también a ritmo de rap le rinde tributo a la ‘Tierra’. Destaca su importancia y la gente que la trabaja.

Camilo Andrés alista nueva producción que titulará ‘Contracultura’ y se inspira en su natal Cúcuta, “de las cosas que van en contra de lo establecido, como el desempleo, los habitantes de calle y la cultura rojinegra, entre otros”. Tiene previsto el lanzamiento para entre el 20 y el 28 de abril.

Cadres se define como “un artista, gestor cultural y profesional con identidad de ciudad, con profundo respeto, con las raíces indígenas del departamento como lo son los Motilón Barí.

Joven activista y humano y con sentido de pertenencia por lo nuestro”.

Admira Natt Dogg, considerado como uno de los pioneros del G-funk y del West Coast hip hop. También al grupo estadounidense de rap y rhythm and blues The Fugees y al rapero, cantautor y compositor Vico C.

De ellos ha tomado la savia y hace énfasis en el Rap contracultural porque “ me da la libertad de poder expresar todo, sin filtros sociales. Me gusta que represente, representar significa que seamos símbolos de lo que sucede en general. Representar la ciudad, sus costumbres, sus hábitos, su lenguaje, sus formas y realidades”.

Su rap ha trascendido frontera y las producciones se encuentran navegando en todas las plataformas digitales.

En el 2021 estuvo en Medellín y prepara también giras por Norte de Santander, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.

