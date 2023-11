Con la conducción de Félix de Bedout llegó a Spotify la historia de David Murcia Guzmán

La historia parece sacada de un cuento de Gabriel García Márquez: a punta de palabrería y arrojo, un hombre de la periferia del país acumuló un poder tal que puso a tambalear al Estado colombiano. Bien visto, este es el resumen de varias historias: de la de Tirofijo, de la de Pablo Escobar, de la de... en este caso se trata de la de David Murcia Guzmán. El relato ha sido reconstruido en DMG, el sueño de la Hormiga, la más reciente serie documental de La No Ficción.

El producto periodístico, que tardó catorce meses en realizarse y que está disponible en la plataforma Spotify, cuenta con la conducción de una de las voces más recordadas de la radio nacional: la de Félix de Bedout.

El periodista habló sobre los descubrimientos que la serie les ofrece a los amantes de los pódcast documentales.

La historia de David Murcia tiene tintes muy surrealistas, ¿qué recordó o descubrió siendo el host de esta serie?

“Recordaba muchas cosas, pero creo que fueron más las que descubrí. Obviamente, en principio, en La W hicimos un seguimiento muy cercano de lo que fue todo el fenómeno de DMG y nosotros hicimos varias de las revelaciones del caso. Pero cuando me llamó la gente de La No Ficción para proponerme el podcast yo les dije que sí, que me parecía interesante, que me parecía un buen tema. En el camino lo que fui descubriendo gracias a ellos fue impresionante, porque creo que lo interesante del podcast es que va mucho más profundo a lo que ya se conoce. El trabajo retrata lo que fue DMG como fenómeno social, que es una cosa que a mí me sorprendió. Uno sabía que era un fenómeno gigante, pero no tenía idea de su profundidad en regiones como en el Putumayo”.

¿Cuáles fueron algunas de esas revelaciones o esos descubrimientos?

“Más que sobre el proceso, porque el proceso está más que conocido de manera puntual, yo creo que en el podcast sí hay revelaciones sobre la personalidad de Murcia y de dónde nació esa inclinación por los negocios, cómo la fue descubriendo. Y ya en la parte que te decía de que fue de fenómeno social, yo creo que es una reafirmación del centralismo, un fenómeno tan marcado en Colombia. Registra ese desconocimiento que tenemos muchas veces desde las ciudades de lo que se vive en las profundidades de muchas regiones del país. Y eso es lo que me parece más relevante, sobre todo porque uno pensaría que después de lo que pasó mucha gente se desencantaría de todo lo que representó al final la pirámide. Sin embargo. uno encuentra que todavía hay mucha gente que sigue con la admiración y con el recuerdo de lo que fue DMG en su momento y lo que representó en esas regiones”.

Uno pensaría que por la empresa llamarse DMG, David Murcia Guzmán, eso revela algo del personaje. ¿Qué tipo de persona es David Murcia Guzmán?

“Claro, esa fue otra de las cosas que se descubre en este pódcast. En el momento que ocurrieron los hechos había más pirámides, incluso otras alcanzaron a recoger más plata que DMG y estafaron a mucha más gente. Lo que sucedió con DMG fue que David Murcia Guzmán se hizo la imagen de todo y tuvo una exposición pública que de alguna manera fue su fortaleza para crear ese sentido de comunidad, ese sentido de comunidad que hoy suena más habitual con todo lo que tiene que ver con redes sociales y todo lo demás. Yo creo que ellos anticiparon eso con el tema de la familia DMG, que tenía un sentido de pertenencia muy diferente y que estaba marcado por la figura en ese momento casi mesiánica que representaba DMG para la gente. Esa fue su fortaleza de crecimiento, pero también su debilidad, porque lo convirtió en un objetivo muy claro para las investigaciones. El exhibicionismo con que él marcó su pirámide lo dejó mucho más expuesto que otras de esas pirámides que surgieron en su momento”.

No falta quien dice que a Murcia Guzmán la justicia colombiana le cayó con todo el rigor de la ley porque no era uno de los cacaos del sistema financiero...

“Hay unas pirámides que responden a una élite y otras que tienen un impacto popular mucho más grande, que ese también es uno de los capítulos que nosotros trabajamos en la serie. Yo creo que lo que marca la pirámide DMG es la extensión que tuvo y ese sentido de comunidad tan profundo. Además, la actitud retadora que en algún momento David Murcia estableció frente a lo que eran sus ambiciones de crecimiento, que fue donde finalmente creo que se acabó chocando contra una pared”.

¿Esta pirámide puso contra las cuerdas al Estado colombiano?

“Yo creo que sí. Si tú miras, estamos hablando de una pirámide que surge en el gobierno de Álvaro Uribe, en el momento de mayor popularidad del presidente Álvaro Uribe, y que se dejó crecer durante mucho tiempo, cuando las advertencias estaban hechas, y eso es uno de los grandes misterios, ¿por qué se dejó llegar tan lejos algo que estaba recorriendo ese camino a vista de todos? Hay una cosa que tiene que ver con la justicia. Yo recuerdo muy bien que en la Fiscalía el proceso comenzó muy temprano y curiosamente pasó algo, lo que suele suceder con procesos que no se quiere que avance: comenzaron a cambiarle de fiscal. El trabajo pasó de un fiscal al otro. Y cuando esto pasa le toca al fiscal nuevo comenzar el caso desde cero. Y como esta era una estructura muy compleja, pues se perdía todo lo avanzado. Entonces, en ese sentido, tiene ese misterio de por qué se dejó crecer tanto, y cómo ese enfrentamiento con el Estado llegó a un punto de no retorno”.

