Con obra de 'Gabo' defienden la presencia de peso pluma en Viña del mar

El concierto de Peso Pluma, el primero de marzo en el Festival de Viña del Mar, sigue siendo un tema de polémica en Chile, y la discusión trascendió a columnistas de El País de España.



El sociólogo chileno Alberto Mayol publicó en BioBioChile, el pasado 8 de enero, un texto titulado “Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco”, donde señala que el joven es un “promotor de la cultura narco” que será transmitido en el canal de televisión público de Chile (TVN), fuertes cuestionamientos que fueron respaldados por políticos chilenos de todas las orillas.



“Estará, el artista, el que hace apología del narcotráfico, el que (se asume en México) ha trabajado para narcotraficantes, que los nombra sin escrúpulos en sus canciones, que habla sistemáticamente de armas y del uso de ellas, el que habla de cuánto valen las mujeres con pequeñas cinturas, el reivindicador de los grandes nombres del narco histórico”, agregó Mayol.

En otra orilla está la filósofa y escritora mexicana Dahlia de la Cerda, quien le respondió al sociólogo en su columna en El País. En su argumento se sustenta con las letras de Gabriel García Márquez en su texto “En defensa de Peso Pluma: escuchemos a las juventudes que le cantan al narco”. Señala que “Peso Pluma, como millones de jóvenes en México, no conoció otra realidad, es hijo de la militarización, de la guerra contra el narco y del fracaso del Estado para garantizar seguridad pública. Todos los productos culturales influenciados por su época y por su contexto. Todas las guerras y problemáticas sociales generan productos artísticos, ¿por qué la guerra contra el narco debería ser la excepción?”.

“En el caso específico del rap, el trap y los corridos me pregunto si los cuestionamientos vienen de verdad de un lugar de genuina preocupación por la construcción de un mundo más habitable o por los prejuicios, el racismo y clasismo. Esto porque toda la vida escuché a señores cantar de relaciones abusivas, de romantizar violaciones y vi poca gente enojada y buscando problematizar o censurar. Pero si una persona racializada habla de que odia a la policía porque la policía es racista, o si un corridista canta de que por medio de actividades ilícitas salió de la pobreza, entonces sí hay problema.



Esto me lleva a pensar que lo que nos molesta no es la apología a los delitos o comportamientos antiéticos, sino quién los canta y quién ejecuta esos actos. Si un blanco canta de violar, entonces puede que sea arte. Pero, si un empobrecido y racializado canta de cobrar por matar, entonces es una apología al delito. Pareciera que no nos molestan las apologías al delito, sino que se hagan apologías a los delitos que comenten mayormente, por razones estructurales, las personas empobrecidas. Decía Bell Hooks que no hay nada más peligroso para el estatus quo que las personas marginizadas hablando de sus experiencias, desde sus términos. Y le creo”, agrega De la Cerda.

La escritora acudió a la obra de Gabriel García Márquez, ‘El amor en tiempos de cólera’, para hablar de elementos como: el rol del Estado en la cultura, las libertades del arte, los límites del mismo y la corrección política vista en la perspectiva de los tiempos en los que se publican las obras, haciendo apología a la pedofilia, y citó las letras del Nobel: “Ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé: primero estos zapatitos para el osito, después esta camisita para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejito, y ahora un besito en la cuquita rica de su papá”.



“Es 2024 ya podemos hablar abiertamente de que el boom latinoamericano está cimentado en buena parte en las fantasías pedófilas de los grandes maestros de la literatura. No pido que dejen de leer a Márquez, pero sí pido que, si vamos a problematizar los contenidos de los productos culturales, lo hagamos desde la ética y no de desde nuestra moral burguesa”, recalcó De la Cerda.



La organización del festival confirmó la noche del jueves el show del mexicano, aunque el gobierno de Gabriel Boric expresó su posición por la presencia del artista en Chile: “El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”, afirmó Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

