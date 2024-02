Estos son los ganadores en las principales categorías de los Grammy

A continuación los ganadores en las principales categorías de la 66ª edición de los premios Grammy, en una noche dominada por las mujeres.

Taylor Swift hizo historia al llevarse el cuarto Grammy al álbum del año de su carrera con su súper exitoso "Midnights", mientras que la banda sonora de la taquillera "Barbie" se embolsilló tres gramófonos.

- Álbum del año: "Midnights", Taylor Swift

- Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): "Flowers", Miley Cyrus

- Canción del año (reconoce la autoría): "What Was I Made For?", Billie Eilish & Finneas O'Connell

- Mejor nuevo artista: Victoria Monet

- Mejor interpretación pop solista: "Flowers", Miley Cyrus

- Mejor álbum de pop vocal: "Midnights" - Taylor Swift

- Mejor álbum de música pop latina: "X Mí (Vol. 1)" - Gaby Moreno

- Mejor álbum de música urbana: "MAÑANA SERÁ BONITO", Karol G

- Mejor álbum de rock latino o alternativo: Empate entre "Vida Cotidiana", Juanes, y "De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade

- Mejor video musical: "I'm Only Sleeping", The Beatles

- Mejor álbum de rap: "Michael", Killer Mike

- Mejor álbum de rock: "This Is Why", Paramore

- Mejor álbum de música global: "This Moment", Shakti

- Artistas con más premios -

Phoebe Bridgers - 4

Boygenius - 3

SZA - 3

Victoria Monet - 3

Killer Mike - 3

Taylor Swift - 2

Billie Eilish - 2

Miley Cyrus - 2

Jason Isbell - 2

Chris Stapleton - 2​​​​​​​

