¿Cuánto dinero ha recaudado las películas live action de Disney?

Esta semana, luego de una permanente polémica acerca del casting de la película, finalmente se estrenó la última película de tipo live action que ha hecho Disney, La Sirenita.

Hasta el momento ha logrado recaudar US$38 millones, y se espera que luego de este primer fin de semana obtenga una cifra con la que pueda competir entre las más taquilleras de la empresa de entretenimiento.

Lea: Karol G hará parte de la banda sonora de la película ‘Barbie’

Por ello, revisamos cómo le ha ido a las otras 19 adaptaciones, contando secuelas, de este tipo en taquilla. Las de mayor recaudo son El Rey León, que obtuvo US$1.656 millones, y Aladdín con US$1.050 millones.

La primera cinta live action que se estrenó fue El Libro de la Selva: La Aventura Continúa, en 1994, adaptando la versión animada de 1967. Contó con un presupuesto de US$30 millones y recaudó US$43 millones en Estados Unidos.

Luego llegó 101 Dálmatas y 102 Dálmatas con US$45 millones y US$85 millones de presupuesto respectivamente, la primera logró recaudar US$320 millones, y su secuela llegó a US$183 millones. Estas adaptaban la animación de 1961.

Luego están las adaptaciones estrenadas en este siglo (ver gráfico), y entre ellas se encuentran otras versiones de las películas ya mencionadas. El Libro de la Selva, que salió a cines en 2016, tuvo US$174 millones de presupuesto y obtuvo US$$1.066 en taquilla. Y Cruella, en una nueva versión de 101 Dálmatas, contó con US$100 millones para producirla y recibió US$223 millones.

Conozca: ‘La Sirenita’ se toma las pantallas de cine

Las próximas películas live action de Disney

No lleva ni una semana de estreno de La Sirenita pero Disney no se detiene, ya está en producción Blanca Nieves, y la fecha de estreno está fijada para marzo de 2024. Luego saldrá la precuela Mufasa: El Rey León, en julio de ese mismo año.

También saldrá la secuela de El libro de la selva, la de Aladdín y la de Cruella, pero aun no hay fecha confirmada de estos estrenos. De la misma forma, Disney ha confirmado nuevas animaciones que llevarán a la acción real, estas son: El jorobado de Notre Dame (1996); Bambi (1942); Hércules (1997); Campanita (2008); The Sword in the Stone (1963); Robin Hood (1973); Lilo & Stitch (2002), Los Aristogatos (1970); y Moana (2016).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion