Enrique Bunbury, 35 años de vida artística

Tras las restricciones generadas por la pandemia, el cantautor español Enrique Bunbury arrancó una de sus más ambiciosas giras de conciertos, celebrando 35 años de vida artística, pero apenas inició, empezaron los problemas de salud, de tal magnitud, que debió cancelar el resto del tour y anunciar su retiro de los escenarios, pero no de la música. Desde su estudio propio, continuaría escribiendo y produciendo música.

Producto de ello, hace pocas semanas lanzó su disco ‘Greta Garbo’, nombre de la famosa actriz sueca que decidió abandonar la escena cinematográfica a los 36 años de edad. Esto hizo pensar a Bunbury en que, si bien seguiría escribiendo y componiendo, alejarse de los escenarios provocaría una distancia con el público no del todo deseada.

Mientras se concentraba en la producción de su nueva música, los médicos buscaban las causas de la tos compulsiva y nocturna que en las giras de conciertos le impedía dormir y destrozaba la garganta, junto a una extraña sensación de arena en los pulmones.

Los médicos encontraron que dichos malestares los producía una sustancia con la cual se realiza el humo en los conciertos, por lo que le dieron el aval para volver a los conciertos, lo cual, ha decidido hacerlo de manera lenta, con paciencia, con tan sólo cinco shows este año y cinco más en 2024.

Bogotá es una de las ciudades escogidas para este reencuentro, el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena, evento del cual, en pocos días, agotó la boletería.

Enrique Bunbury habló de su retorno a los escenarios, de sus procesos creativos y de sus nuevas canciones.

- ¿Cómo se siente tomando la decisión de volver a los escenarios?

El 2022 fue un año complicado para mí. Empezó con la gira del 35 aniversario que se truncó rápidamente por todos mis problemas en el escenario, por lo que decidimos cancelar todos los conciertos. Más adelante, descubriendo la causa de todos mis problemas fue por un lado un alivio, pero por otro, algo quedó de esa experiencia traumática de esa gira inconclusa.

- Serán sólo cinco conciertos este año y cinco el próximo…

La verdad es que quiero ser muy cauteloso con los anuncios. Hacer unos poquitos shows es algo a lo que sí me puedo comprometer, que puedo estar física y emocionalmente preparado para ellos, y sé que serán conciertos muy emocionales y yo los voy a disfrutar.

- El tiempo de la pandemia y tras la cancelación de la gira ha sido un tiempo muy fructífero con varios discos editados y hasta un libro…

Desde que surgió la pandemia, con las complicaciones para seguir llevando la vida ‘normal’, para una mente creativa fue un regalo de tiempo libre. Siempre estábamos llenos de compromisos, y yo saqué un disco justo cuando comenzó la pandemia, ‘Posible’, y al ver que no podía salir de gira, volví a mi estudio en mi casa a escribir más canciones, terminar algunas pendientes, de donde salió ‘Curso de meditación intensivo’, que saqué en diciembre de 2020, pero seguíamos sin poder salir de gira, yo seguí haciendo canciones.

Yo siempre compongo cuando tengo un hueco, escribiendo canciones, algunas de ellas muy malas, otras regulares, y salen lo que considero que están a la altura del público.

- Escribe canciones, poesía y literatura. ¿Cómo compagina estos procesos creativos?

Soy radical en la creación. El cambiar de disciplina artística en un mismo día es un tanto complejo, por lo que dedico temporadas completas a una de ellas. Dedico los inviernos a escribir literatura, las primaveras y otoños a las canciones y el verano a pintar.

Si viviera en Medellín, que es una posibilidad fantástica, estaría todo el día escribiendo canciones y no podría dedicarme a otras labores, porque el clima me invita a ello.

- ¿Cómo es la cotidianidad de la escritura en la vida de Enrique Bunbury?

En todo lo que hago, hago lo mismo. Yo escribo, aunque sea una mierda lo que escribo, porque para mí es una máxima el no juzgar mientras estoy creando, y el yo crítico que todos tenemos en mente, es el peor de los enemigos para la creación, porque si le hiciéramos caso, yo aún no hubiera terminado el primer álbum de Héroes del Silencio. Ya llega más adelante el proceso posterior en el cual empiezas a limpiar lo creado.

- ¿Cuál es la búsqueda artística de Enrique Bunbury disco tras disco?

No siempre debes perseguir hacer una obra maestra, creo que hay que perseguir una expresión propia por encima de lo que se considera una obra maestra, que al final es una opinión ajena. Creo que es la mejor manera de hacer mejores discos.

- Por 35 años las giras de concierto eran parte fundamental en su carrera musical…

Los conciertos ya no serán una parte fundamental en mi carrera como lo fueron por más de 30 años, por lo que me quiero enfocar más en la parte creativa. Por dónde estoy vitalmente, por este momento, me abruma un poco la idea de hacer una gira, como antes, de un año y medio de duración. Casi puedo decir que me siento incapaz de ese compromiso, porque hay otras cosas que me llaman más y pueden ser interesantes, aunque no sé por cuanto tiempo.

- ¿Y cómo será ahora?

Prefiero escribir más canciones, pensar en otras direcciones como escribir música quizás para cine. Son cosas que me apetecen hacer y que quiero investigar.

- ¿Cómo logra superar la presión de un disco exitoso, para seguir creando?

No sé cuándo cambió el chip en mi cabeza, porque es cierto que en un momento de tu carrera siempre estás pensando en que el próximo disco debe ser el mejor de tu carrera, pero desde hace un tiempo decidí que esa no era la mirada que yo quiero otorgarle a mis discos.

La música no es competencia y cada disco apunta a una dirección distinta, por lo que para mí no hay punto de comparación, vienen con perspectivas diferentes.

Entiendo que el aficionado pueda escucharlo y decidir cuál le gusta más, pero esa es su visión, no la mía, que es siempre buscar un lado nuevo en mi carrera que aún no había enfocado.

- Volviendo al nuevo disco, ¿por qué Greta Garbo?

Yo he sido fan de Greta Garbo antes de pensar en escribir este disco. Siempre me fascinó este tipo de personaje que abandonan y se aíslan para desconectarse del mundo. Además de ser muy aficionado a los orígenes del cine, por lo que he visto todas las películas de Greta.

- Qué enseñanza le ha dejado este largo periodo de incertidumbre de no saber si podría volver a los escenarios…

El gran aprendizaje es que la mente creadora necesita de la soledad, necesita del espacio para desarrollarse, y de alguna forma tenemos la obligación de reflejar el mundo en que vivimos. Todo esto ha aparecido en mis canciones, mi visión del momento, con la transformación del mundo, en plena revolución tecnológica.

