Era invisible para ella: Juanes sobre la relación con su hija Luna

El reconocido cantante colombiano Juanes llevó el nombre del país a lo más grande, pues su éxito no solo ha sido a nivel nacional sino internacional. Por ello, su fama lo llevó a viajar muchas veces al año, esto le cobró factura en su relación con su familia.

Juanes reveló en el podcast que tuvo con Santiago Alarcón, actor reconocido por interpretar el papel de Germán en ‘El man es Germán’, y otras producciones destacadas del Canal RCN, que durante dicha época se le presentaron muchos problemas a nivel familiar, la mayoría de estos se debía a la ausencia y a la distancia que en muchas oportunidades había entre ellos.

En medio de la entrevista, Juan Esteban Aristizábal, quien el próximo 9 de agosto cumplirá 51 años, contó detalles sobre el díficil momento que vivió con su hija Luna, tras los viajes lejos de su familia.

Bajo esa premisa, el cantante resaltó que a pesar de que estaba haciendo realidad sus sueños en la vida musical, se sintió incompleto lejos de su familia

El hecho más doloroso se presentó cuando Luna, su hija mayor, tenía más o menos 17 años y tuvieron que atravesar una dura época en donde no tenían ni siquiera cosas en común en una conversación:

“’Vida Cotidiana’ sale porque yo no entendía que ella se quería independizar, estaba en su rebeldía y yo no entendía eso, peleábamos, no sabía qué hacer, era duro, al punto que yo era invisible para ella, imagínate, eso a mí me mataba, yo me quería poner a llorar”, afirmó Juanes.

A pesar de la dura crisis que vivieron, Juanes contó que solo fue una época que pasó, añadiendo que el no estar en la casa todo tiempo, hay consecuencias.

Asimismo, el cantante reveló que ahora tienen una mejor relación, sobre todo porque Luna es una de las primeras en enterarse sobre el lanzamiento de sus canciones.

