Griselda: Los personajes que sí existieron en la vida real

Griselda, la nueva serie de Netflix, producida y protagonizada por Sofía Vergara, es inspirada en la vida de la despiadada narcotraficante colombiana Griselda Blando, que dominó las calles de Miami y estuvo vinculada con personalidades como Pablo Escobar.

Kristen Maldonado, crítica de cine y televisión, habló con el medio internacional BBC sobre la producción y explicó que lo interesante de la historia es que Blanco fue importante en la industria del narcotráfico en los años 70 y 80, pero estuvo opacada por los resonantes nombres masculinos del medio.

Asimismo es una narrativa que sea hace desde la mirada de otras mujeres que estuvieron cerca de Griselda: amigas, empleadas, rivales. Lo que hace que la serie tenga personas que le dan credibilidad a la historia: “Aunque se ha exagerado ver a los latinos como traficantes de drogas y sirvientas y otros estereotipos, creo que será interesante ver esta historia de una mujer colombiana real, interpretada por una actriz colombiana”, asegura Maldonado.

Por otro lado, entre los espectadores se ha levantado el interrogante de qué personaje es real y quién no. Así que investigamos sobre los personajes femeninos claves en el desenlace de la serie.

La oficial de policía de Miami fue quien ayudó poner fin al mandato de Griselda. Es una profesional subestimada por su grupo de trabajo, sus opiniones son descartadas, los informes no son tenidos en cuenta y su relación con su hijo se ve afectada, pero no se da por vencida y cuando los oficiales se dan cuenta de su investigación, es respaldada.

2. Fiscal del distrito, interpretada por Eva La Dare (real):

En la serie se ve a la mujer que desempeña el cargo público teniendo relaciones sexuales con el principal testigo de la fiscalía contra Griselda Blanco. Si bien los acontecimientos no son reales, se tiene certeza de que al menos una secretaria de la oficina del fiscal del distrito fue grabada y vinculada sentimentalmente con el principal sicario de Blanco.

Aunque el personaje no es nombrado, la fiscal del distrito en esa época era Catherine Vogel, aquel hecho significa un punto de inflexión en el episodio final y en el caso contra la narcotraficante.

3. Carla, quien es interpretada por la cantante colombiana Karol G (ficción):

En los expedientes no hay asociación entre Blanco con ‘Carla’, una trabajadora sexual que se convierte en mula de drogas y es parte esencial del comienzo de Griselda en Estados Unidos. Pero si está establecido que muchas mujeres colombianas trabajaron para la ‘Madrina’ contrabandeando droga. Lea aquí: ¿Ocho minutos? Esto es lo que dura la aparición de Karol G en GriseldaAunque no es un personaje de la vida real, sí es una representación de quienes realizaron este trabajo. No obstante, se ha convertido en un tema de conversación dado a quien actúa, siendo Karol G una de las cantantes más influyentes de Colombia y el mundo.

