Hugo Lombardi marca su regreso a la moda, debutando en París durante Fashion Week

Prime Video anunció que Hugo Lombardi (Julián Arango), el ícono de la moda en Betty La Fea y diseñador líder de Ecomoda, estrenará su nueva colección durante la Paris Fashion Week 2024 (PFW), marcando su retorno oficial a las pasarelas de moda después de 20 años. Marcela Valencia (Natalia Ramirez) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda) leyendas de Ecomoda, están confirmadas para estar en primera fila de la pasarela, junto con editores, periodistas, bloggers de moda e influencers de todo el mundo.

Los antagonistas de Betty la Fea se reunirán una vez más para estrenar la sensacional colección en un lugar icónico y secreto el 27 de febrero, el segundo día de PFW, compartiendo fechas con icónicos diseñadores como Saint Laurent y Dior, entre otros. En el 2023, Prime Video anunció el regreso su esperada nueva serie, Betty La Fea con su elenco original, que se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial en el 2024.

El exclusivo evento contará con piezas selectas del genio real detrás de la colección, Andrés Otálora, el célebre diseñador ready-to-wear, que se ha especializado por más de dos décadas en crear diseños que destaquen en la escena internacional y en las fashion weeks de Nueva York y París.

El evento contará con la participación de Cali Flow Latino, el grupo pionero de salsa choke que fusiona la música urbana con la salsa y que creó la exitosa canción "Ras Tas Tas", nominada a un Latin Grammy y escuchada por todo el mundo.

Betty La Fea se unirá una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, MANES, Primate, La Vida Después del Reality, A Grito Herido, Last One Laughing Colombia (LOL Colombia), así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, Citadel, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, AIR y Bodas de Plomo.

Los suscriptores de Prime Video podrán ver todos los episodios en cualquier lugar y en cualquier momento en la app de Prime Video para Smart TVs, dispositivos móviles, y también podrán verla en línea en 3 dispositivos móviles a través de Claro, Tigo o Movistar, o en la suscripción fija a internet. En la app de Prime Video, los miembros Prime podrán descargar los episodios a sus dispositivos móviles y tabletas y verlos en cualquier lugar sin conexión a internet.

