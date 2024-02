Influencer cucuteña contó cómo drogó y abusó sexualmente de su novio: "yo lo movía, le pegaba"

Dailyn Montañez, influencer colombiana conocida como ‘La Tremenda’, confesó en entrevista en el ‘Show Mariam Obregón’ que drogó y abusó a su esposo Jordan Galván concedieron para cumplir una fantasía sexual.

Las declaraciones de la creadora de contenido causaron desconcierto e indignación entre los internautas, cuando la pareja de Montañez aseguró que nunca estuvo de acuerdo con cumplir aquella fantasía y que a la mañana siguiente, sin saber qué había pasado, se sintió violado.

Dailyn aseguró que le comentó a un amigo lo que quería y este le dio una sustancia para el trago de Galván.

“Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, ‘La Tremenda’ contó lo que le habría dicho su amigo.

Tras darle el trago con la sustancia, su pareja llegó a la casa dormido y sin reaccionar a nada. Dailyn reveló que lo desnudó y depiló para realizarle las prácticas sexuales sin consentimiento: “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”.

Su marido dijo que no recuerda nada de lo que ocurrió y que cuando se levantó, tenía calor, continuó su relato: “me voy a bañar y cuando me estoy lavando y dije ‘ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron’”.

‘La Tremenda’ lo interrumpió y contó, sin su consentimiento, que durante el acto su marido se orinó. También agregó que ella y su amigo casi le causan un daño mayor a Galván.

Las confesiones de la influencer se viralizaron rápidamente y fue duramente criticada en sus redes sociales.

“Imagino que en la noche volvió a dopar al novio para abusar de él sin consentimiento y fue la “mejor noche de bodas”; “qué triste casarse con la persona que abusó de uno”; “¿La boda fue en tu casa o en la cárcel?”; “Y siguen normalizando el delito que ella cometió, en serio que estamos tan mal como sociedad”; “Una relación llena de abusos, maltrato físico y psicológico”; “Pa que vean q detrás de tanta “felicidad” hay actos de violación y humillación”; “Espero que sea investigada por violencia doméstica, por lo que le puso en la bebida y por abuso sexual”, fueron los comentarios que dejaron los internautas en las publicaciones de su boda.

La pareja, que lleva años de relación y tienen un hijo de un año, compartió en enero del presente año que se iban a casar y que estaban muy felices por la nueva aventura que iban a emprender.

El video de la entrevista fue publicado en la cuenta de YouTube de Mariam Obregon, pero el sábado 17 de febrero se viralizó, día en que la pareja celebró su matrimonio en compañía de creadores de contenido como Andrea Valdiri, Emilio, Karola, La Jesu, entre otros.

Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre las críticas recibidas, sino que se han encargado de compartido con sus seguidores momentos de su matrimonio.

