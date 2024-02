Cortocircuito | De vuelta al ruedo

Nuevo delegado de la Registraduría

Después de las elecciones locales y regionales que tuvieron lugar en octubre del año pasado, en la Delegación Departamental de la Registraduría se dieron algunos movimientos de los que poco se había hablado. Uno de ellos fue la llegada a la entidad, en condición de delegado, de Héctor Fabián Parra Cabrera, quien estuvo muy activo en la pasada campaña. El nuevo representante del registrador en Norte de Santander ejerció anteriormente la gerencia departamental de la Contraloría General de la República en el departamento y a finales del 2023 logró que el saliente registrador nacional, Alexander Vega, le diera espacio en la entidad, en reemplazo de Enrique Rolón. El delegado hará equipo con José del Carmen Ortiz, quien cumple ya varios años en la Registraduría

Chacón el independiente

La coyuntura de los últimos días volvió a mostrar la tensión que marca la relación entre los liberales y el gobierno de Gustavo Petro, y por esa razón comenzó a tomar fuerza, nuevamente, la idea de que la bancada del liberalismo en el Congreso podría dar el salto a la independencia. Uno de los partidarios de esa idea es el senador nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón, quien asegura que la decisión se deberá tomar prontamente en el partido y que en eso el expresidente César Gaviria, quien es el jefe del liberalismo, necesariamente tendrá que ejercer su liderazgo. Chacón, sin embargo, dice que no es un convencido del Estatuto de la Oposición, en la medida que no se debería obligar a los legisladores a estar en uno u otro sector, sino que, sencillamente, deberían negar lo que no es bueno para el país y apoyar lo que se considera importante, sin que exista una delimitación legal para eso.

Lea: Indicadores de Jeremías | CENS, empresa con alto índice de productividad en la región

De vuelta al ruedo

El exsecretario de Gobierno de Cúcuta en la pasada administración de Jairo Yáñez, Cristian Buitrago, volvió a aparecer en público, después de un largo tiempo ausente y de no concretar una nueva aspiración a la Alcaldía, en la contienda pasada. Buitrago viene acompañando a la administración municipal en la elaboración del Plan de Desarrollo que se constituirá en la hoja de ruta del alcalde Jorge Acevedo y no se descarta que continúe asesorando al gobierno local en algunos temas específicos. El abogado tiene una amplia experiencia en materia de planeación y en el ejercicio de lo público, dada su larga trayectoria tanto en el departamento, como en el municipio y por eso muchos le reconocen su preparación y su talante técnico.

Asesor de Acevedo

Otro que ya está en funciones, después de su intempestiva salida de la dirección del la ESAP territorial Norte de Santander-Arauca, es Fabio Torres. El politólogo también ha venido asesorando a la Alcaldía de Cúcuta en la formulación del Plan de Desarrollo y es muy probable que, al igual que Buitrago, siga trabajando de la mano de Jorge Acevedo, de quien es muy cercano, como su asesor. Siendo director de la ESAP, Torres orientó la metodología del proceso de empalme entre la saliente y la entrante administración municipal.

‘Juntos por el territorio’

Y hablando de Planes de Desarrollo, esta semana estuvieron en Cúcuta funcionarios del Departamento Nacional de Planeación para poner en marcha una estrategia que han denominado ‘Juntos por el territorio’, mediante la cual el Gobierno Nacional busca apoyar a los alcaldes y gobernadores en la formulación de las cartas de navegación de las nuevas administraciones, con el fin de que puedan definir de la mejor forma sus apuestas estratégicas de desarrollo territorial, aplicar metodologías eficaces y hacer uso de herramientas e instrumentos de información y apoyo para la correcta elaboración de estos documentos. A las jornadas de capacitación asistieron los secretarios de planeación de los diferentes municipios de Norte de Santander, así como algunos alcaldes.

Ensillaron antes de comprar

Un particular hecho llamó la atención de los aficionados del Cúcuta Deportivo en sus últimos encuentros, pues la camiseta que está usando el equipo motilón para la actual temporada aparece ahora con el logo de uno de los patrocinadores borrado, pero con una clara evidencia de que en algún momento estuvo allí: el de la empresa Centrales Eléctricas. Lo que sucedió es que, al parecer, los uniformes fueron confeccionados con dicha marca, sin que antes se hubiera llegado a un acuerdo con la compañía de energía, que en algún momento sí ha patrocinado a la escuadra fronteriza. Conversaciones ha habido entre los directivos de lado y lado para concretar ese apoyo, pero lo cierto es que en este caso, como dice el refrán, en el Cúcuta, ‘ensillaron la bestia antes de comprarla’.

Conozca: Esta es la reforma que propone Jairo Cristo para Cúcuta y el área metropolitana

Admiten demanda

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió ya la demanda de nulidad electoral que presentó el excandidato a la Alcaldía de Villa del Rosario, Yimi Orlando Reyes, contra el alcalde de ese municipio, Camilo Suárez, por una presunta doble militancia en la que estaba incurso al momento de la elección. Como lo que busca el ahora concejal del Estatuto de la Oposición es que al mandatario lo aparten del cargo de manera anticipada, también había pedido que suspendieran su elección mientras se resuelve la demanda, pero los magistrados no aceptaron su solicitud y Suárez podrá seguir despachando en el Palacio Municipal, mientras hay un veredicto en este caso. Lo cierto es que la puja por las elecciones no terminó el pasado 29 de octubre y se prolongará ahora en los estrados judiciales.

A trabajar por las mujeres

Este año el Concejo de Cúcuta aumentó la representación femenina, al pasar de una sola concejala a tres para el periodo 2024-2027 y por esa razón las elegidas están empeñadas en que el espacio ganado resulte verdaderamente fructífero. Hace unos días ya empezó a sesionar la Comisión de la Mujer y con la participación de diferentes secretarios de despacho, la comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta y representantes de la Defensoría del Pueblo comenzaron a elaborar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la ciudad y de qué forma las diferentes instituciones están trabajando para hacerle frente a los problemas que las afectan. Los integrantes de la Comisión se comprometieron a trabajar de manera activa y efectiva para abordar de manera integral los asuntos cruciales relacionados con la equidad de género en la ciudad.

A pasar la página

Resuelta la puja que se desató al interior del Concejo de Cúcuta por cuenta de la elección de personero, luego de que un juez le diera la razón a Ludy Páez y dejara en firme la votación que se había dado en enero pasado a su favor, varios fueron los comentarios que se escucharon en el sentido de que es momento de que los concejales se concentren, ahora sí, en trabajar por la ciudad y discutir los temas que verdaderamente reclaman los cucuteños. Y es que la disputa política que encerró el proceso para definir el nuevo titular de la Personería terminó en un desgaste de mes y medio, en el que las demandas iban y venían, y todos los días había nuevas decisiones. No se descarta que las acciones en contra de la elección de Páez continúen, pero ahora ante otras instancias en las que las decisiones seguramente no tendrán la misma celeridad.

Entérese: Ludy Paéz Ortega tomó posesión como personera de Cúcuta

En Marcha alista asamblea

Muy concentrado ha estado por estos días el exministro Juan Fernando Cristo, fundador del partido político En Marcha, organizando la primera asamblea nacional de la colectividad, la cual tendrá lugar el próximo 27 de abril. Teniendo en cuenta la solicitud de varios ciudadanos que quieren participar en diferentes regiones del país, las directivas del nuevo partido anunciaron que decidieron ampliar el plazo de las inscripciones para hacer parte de las asambleas departamentales y municipales, hasta el lunes 26 de febrero. El proceso lo están haciendo de manera digital, a través de la plataforma de En Marcha.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion