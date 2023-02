Julián Arango contra los ‘Kramer’ de la vida real

Julián Arango ya conocía a Eduardo Kramer, lo tenía identificado desde el colegio e incluso fue víctima de él. Para su fortuna, y con la rebeldía a flor de piel, no le hizo caso y trabajó para cumplir sus sueños.

Es su personaje en ‘El Club de los Kramer’, la nueva serie colombiana que acaba de estrenar Disney+ en la que Arango realiza el papel antagonista, el director de un instituto educativo con énfasis en la música, que utiliza su poder para ‘castrar’ el talento de los alumnos, una práctica más común de lo que se cree.

Por eso, Julián afirma que a Kramer lo conoce, y su anhelo con esta nueva producción, es que la gente empiece a identificar los Kramer de la vida real, que sean personajes señalados para que dejen de hacer tanto daño.

-¿Qué encuentra el público con El Club de los Graves?

Se encuentran nada menos que con Carlos Vives y con una producción muy Disney, llena de música, llena de personajes, con la cual la familia se podrá identificar, porque son personajes muy marcados, muy distintos entre sí, con una historia que vale la pena ponerle atención, donde no es importante oír tanto lo que los demás le dicen, sino creer en su propio talento, porque hay gente que te puede truncar la carrera, impedir tus sueños, simplemente al decirte dos o tres palabras dichas en el momento indicado, donde te duele, lo que ha hecho que mucha gente deje todo aparte, sacrifique sus sueños de por vida, por ese algo que te dijeron.

Todo esto con mucha música y una banda sonora de locos.

-¿Interpreta a Eduardo Kramer, personaje clave en la historia?

Yo lo defino como un frustrado, que no lo muestra, pero en realidad sólo tiene un éxito en su vida, y con él montó todo su emporio y da sus máximas de cómo ser artista, y para él es el único camino para ello, generando una supuesta fórmula del éxito de la cual no se mueve, atacando las debilidades de los artistas, y si algo tenemos los artistas es una sensibilidad que le paramos demasiadas bolas a cualquier cosa que nos dicen que a nuestro talento.

Tiene un poder y lo usa para aplacar a los talentos. Esto le permite adoctrinar a los Agudos y dictarles su supuesto método del éxito. Pero todo es una frustración, porque apenas llega un artista de verdad, a quien le fluye la música de manera natural, no aguanta y busca no dejar florecer a todos los Graves, quienes no se fijan en tantas reglas y son muy libres.

Es el típico personaje que todos conocemos, donde si él no es exitoso, busca la manera en que nadie sea exitoso.

-¿Qué le gusta de Eduardo Kramer?

Lo que me gusta de este personaje es la oportunidad de poder ponerle el spot a este tipo de seres que existen en todo el mundo, quienes truncan tanto talento y tantos sueños. Cuánta gente está por la vida sin cumplir sus sueños, que con dos palabras dejaron de luchar por ello. Chévere hacer de Kramer porque así ‘boletiamos’ a esta gente.

Yo tuve un profesor así, afortunadamente no le paré bolas, pero me dijo que yo no servía para esto, lo cual me dolió mucho.

-¿Cuál siente que es el aporte de Carlos Vives en esta producción?

Hay una de las cosas que siempre ha transmitido Carlos Vives, y lo hace en la serie, y es no mirar tanto hacia afuera, sino mirar lo que pasa en su país, en su pueblo natal, cuales son las vibras que hay y qué es lo que nosotros comunicamos como colombianos.

Vives siempre ha sido defensor absoluto de lo que es Colombia y que no hay necesidad de estar mirando lo que hacen los gringos para ver qué hacemos, sino que es ver lo que tenemos nosotros que le podamos dar al mundo. Es algo que no se nos puede olvidar, porque aquí hay mucho talento y la gente es feliz con el talento que hay en Colombia, prueba de ello es esta serie que es súper colombiana.

-¿Qué significa trabajar en una producción Disney en Colombia?

Crecimos viendo Disney. Cuando vi Fantasía entendí el mensaje y entendí que a esto me quería dedicar, de querer hacer humor, hacer personajes, por lo que Disney ya estaba en mi corazón cuando me llegó esta propuesta. Un sueño cumplido.

-¿Qué le envidia Kramer a Molina?

Creo que la capacidad de soñar de Molina, lo iluso que puede llegar a ser, en el buen sentido de la palabra, ya quisiera uno tener esa capacidad de soñar en estos tiempos en que muchos dejaron de pensar que la música sale del alma.

-¿Qué aprendió de Carlos Vives?

Es un monstruo y siento le aprendí que no se debe perder la humildad, porque es fácil perderla en este medio, lo he visto mucho, y nunca quiero perderla.

Es un ser humano maravilloso que siempre te invita a dar lo mejor de uno en la creación, y encontrarse en un set de grabación con Vives es un sueño cumplido, porque desde que salió La Provincia siempre ha sido compañero de parrandas en mi vida.

