La actriz venezolana que enamoró a Colombia

Marianela González es una actriz y modelo venezolana que se ha enquistado en los corazones de los colombianos por su actuación en las diferentes series de televisión.

Es recordada por su participación en “Mi gorda bella” dándole vida a Pandora Villanueva, telenovela venezolana producida y transmitida por el canal RCTV entre los años 2002 y 2003.

En el 2011 protagonizó ‘La traicionera’ producida por la cadena Fox Telecolombia para RCN Televisión, en donde encarnó al personaje Renata Medina.

En el 2017 asumió el rol de Daniela Velásquez en ‘El Comandante’, la serie de televisión producida por Sony Pictures Television y Teleset para RCN Televisión, basada en la vida del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, protagonizada por Andrés Parra y Gabriela Vergara.

En ‘Pa’ Quererte’, en el 2021, se metió en la piel de Luisa, la mujer que terminó siendo el amor de Toño (Pity Camacho) después de que él pudiera superar la muerte de Verónica (Chichila Navia).

En ‘La ley del corazón’, historia que transcurre en un exitoso bufete de abogados expertos en derecho de familia, dedicados a casos de separaciones y en general a conflictos familiares y de pareja, Nela González, como se hace llamar artísticamente, tuvo su corta participación.

La caraqueña, que reside en Colombia desde hace más de diez años, pasó la mayoría de su infancia en España, debido a la nacionalidad de su mamá.

La actriz venezolana formó parte de una campaña de la marca de trajes de baño colombiana Onda de Mar, en el 2020, en la que se resaltó la inclusión de diferentes mujeres.

Romper el paradigma de la belleza para el modelaje fue la intención de la maraca Onda de Mar. Nela modeló, entre otros, un traje de baño estilo clásico, de fondo entero color blanco y en una última fotografía presumió su cuerpo en un traje de baño negro con rayas horizontales blancas, sin ningún complejo para tallas grandes en ese entonces.

Y ahora, la actriz venezolana, se somete todas las noches a competir con sus preparaciones para la cocina de MasterChef Celebrity 2023 donde se fortalece en el grupo de las poderosas. Los jurados Jorge Rausch, Cristopher Carpentier y Nicolás de Zubiría la tienen entre una de las celebridades con más nivel. Pocas veces se ha puesto el delantal negro y en muchas ocasiones ha subido al balcón con el botón de inmunidad.

En el portal de RCN se dijo que desde enero, cuando se encendieron los fogones de la competencia, las celebridades del célebre programa no han escatimado palabras, publicaciones e historias sobre lo que es su experiencia en este reto que es la cocina. Así lo ha demostrado una de sus participantes la actriz Nela González, porque se ha encargado desde el minuto uno de ser la paparazzi oficial de sus compañeros, captando los descuidos de sus contrincantes para publicarlos de forma jocosa en sus redes sociales.

A pesar de ser una de las mejores cocineras ha dejado en evidencia “que ser chef no es nada fácil”. Incluso en sus publicaciones, ha manifestado lo gratificante que ha sido su experiencia en el programa ya que no desaprovecha ningún momento para documentarle a sus seguidores el significado de su participación en MasterChef Celebrity. Y ha aprovechado este momento para activar sus redes sociales, no solo preparando recetas rápidas, sino como la imagen de productos que promociona.

