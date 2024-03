La belleza debe tener un propósito: Miss Teen Norte

Y este año que Katherine García despierta de ese mágico sueño dice que no siente que le tocaba “si no que me gustó trabajar fuerte, prepararme para cada evento, darle prioridad al concurso para que todo se diera de la mejor forma, simplemente me entregué a este sueño y hice todo lo que fuera necesario para cumplirlo “.

Y como toda película llega a fin, dice que sí siente nostalgia, también “gia por que fue maravilloso compartir con nuestro director Gael Quintero, cada evento que asistí fue especial, cada labor , cada esfuerzo lo valoro mucho”.

Y se atrevió a recomendarle a su sucesora, que se escogerá en abril, “que la belleza siempre debería tener un propósito, la belleza no solo es la parte física si no también lo que hay en nuestro corazón, si tu haces las cosas con amor y dedicación simplemente, del resto se encargará Dios y la vida de recompensártelo. Deseo que la próxima reina haga de su experiencia la mejor y siga impulsando este sueño rosa”.

No reprochó nada de lo vivido, al contrario le sacó provecho, incluso las cosas no tan buenas y enfatizó en que “todo lo sucedido fue necesario para ser quien soy ahora. Claro no todo es perfecto, pero sí se pueden mejorar algunos detalles y eso es lo importante”.

El reinado juvenil más apetecido en la región le dio el ‘pasaporte’ para viajar a “distintos lugares del país y conocer de lleno mi departamento, lo que me permitió adentrarme más a sus costumbres, culturas, tradiciones, lugares y personas”.