Las mujeres ya no lloran, pero sí facturan: Shakira y su nuevo disco

Shakira es el claro ejemplo del perfeccionismo extremo, sumado a intuición artística, conocimiento de su audiencia y una excelente lectora de tendencias.

Así se evidencia tras el lanzamiento de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran que con 17 canciones, ocho nuevas, siete ya conocidas y dos versiones especiales, salió este viernes 22 de marzo al mercado.

Hasta último minuto ella insistió en que le faltaba una canción a su nuevo disco, la Última, porque la tenía enquistada en su cuerpo y necesitaba sacarla.

Lea:Conozca cómo se venderá el agua del Acueducto metropolitano

Se había acabado el plazo de entrega del disco que le había dado Sony Music y les dije 'tengo que escupirla o me voy a atragantar', le confesó a Zane Lowe en Miami, en una entrevista para Apple Music. Pidió una tarde, la grabó, mezcló de inmediato y fue un alivio (sigue procesando el duelo). “Espero que sea la última canción que le escribo a 'ya sabes quién', pero esta canción no es solo para mí o para él (la gente puede conectarse con la misma experiencia) y me alegra haberla podido incluir en el álbum, aunque sea la última canción que le escriba, aunque puedo cambiar de opinión”.

Momentos como esos suman a que Shakira esté donde esté, en el olimpo de la música mundial: a sus 47 años es una de las artistas femeninas de mayor éxito comercial de todos los tiempos, según su disquera, Sony Music, ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos tres Grammy, doce Grammy Latino, múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos, ya que acumula más de 400 premios.

Le puede interesar:¿Por qué el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, firmó una carta de respaldo al Metro de Bogotá?

“Es la artista femenina más vista, y una de las cinco mejores artistas en general de todos los tiempos en YouTube con más de 20.000 millones de visitas acumuladas, y la artista latina femenina más escuchada de todos los tiempos en Spotify”, aseguran desde Sony, sin contar que es propietaria de varios récords Guinners. Shakira no tiene techo y con este disco, seguro, seguirán rompiéndose las cifras, llegando más premios y generando más récords, hay con qué.

Las mujeres ya no lloran

Este disco tiene también intrínseco una metáfora, la portada del disco es el rostro de Shakira con unas lágrimas convertidas en diamantes, “porque al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”. El álbum tendrá cuatro ediciones de vinilo de color que traen el simbolismo de una piedra preciosa: la edición Zafiro se ofrecerá exclusivamente en Amazon, mientras que la edición Rubí estará disponible únicamente en Target. Los fans podrán encontrar la edición Esmeralda exclusivamente en Shakira.com, y la edición Diamante estará disponible en todas las principales tiendas minoristas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion