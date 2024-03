Liced Osorio llegó a Cúcuta con su Magic Tour

La capital colombiana ha sido testigo del ascenso meteórico de Liced Daniela Osorio Ureña, una joven prodigiosa de 16 años, que ha cautivado al país con su talento musical y versatilidad artística.

Desde temprana edad, Liced mostró su amor por la música, combinando su pasión con los estudios escolares y demostrando habilidades autodidactas en composición, baile y piano.

Aunque nació en Bogotá, Liced reconoce a Norte de Santander como su segunda casa, vinculándose profundamente con su familia en Pamplona y Cúcuta.

El canto fluye en sus venas, siendo herencia de su abuela y bisabuela, y su amor por el arte la ha llevado a incursionar no solo en la música, sino también en la actuación y el modelaje.

La historia de la joven artista es un testimonio de determinación y perseverancia. En un giro inesperado, decidió participar en un casting para modelo como una estrategia para dar a conocer su talento vocal.

A pesar de las dudas iniciales, su pasión y persistencia la llevaron a destacar, abriendo las puertas para su carrera musical.

“Mi mamá me decía que no tenía oportunidad, pero le insistí y me apoyó. Sentí que el casting para modelo era mi oportunidad, y así fue. Ese fue mi lugar para dar a conocer mi talento”, compartió Liced.

Su viaje artístico comenzó a tomar forma cuando, durante clases de pasarela y oratoria, impresionó a su maestra con una muestra de su talento vocal. Este encuentro la llevó a componer el himno del Mini World Colombia, un hito que marcó el inicio de su carrera.

Con una década en la escena musical, Liced Daniela ha grabado cinco sencillos, destacando temas como ‘Ven, baila conmigo’, ‘Te importé 5’, ‘En búsqueda de Reinas’ y ‘Al Revés’ en colaboración con ‘Arjam’.

Su dedicación y talento la llevaron a recibir el reconocimiento de Artista Siembra del Tour Estudiantil de la Mega en 2023.

La joven artista no se limita a la música; además, práctica atletismo, voleibol y se sumerge en el mundo de la actuación, técnica vocal y danza en JN Producciones Discográficas. Su espíritu polifacético se refleja también en sus esfuerzos por aprender a tocar la guitarra.

Osorio ha dejado su huella desde temprana edad, participando a los 12 años en el reality de canto ‘La Voz Kids’.

No solo es una intérprete destacada, sino también una compositora talentosa, como evidencia al ser la autora del himno oficial del certamen Mini World Colombia.

El año 2023, fue particularmente destacado para la pequeña cantante, ya que interpretó sus composiciones y covers en el XIV Reinado Nacional de la Panela, marcando el inicio del desfile de las candidatas en traje de baño en Villeta, Cundinamarca.

Actualmente, la joven artista se encuentra inmersa en el Magic Tour con Olímpica Estéreo, visitando 20 colegios en Cúcuta hasta el 8 de marzo. Además, su participación en el Tour Estudiantil de la Mega la ha llevado a recorrer diversas ciudades, consolidando su estatus como una de las artistas más prometedoras de Colombia.

En una entrevista reciente, Liced compartió sus aspiraciones: “Más que un músico, quiero ser un ejemplo para los niños y jóvenes. Sé lo que quiero y ahora me la ingeniaré para lograrlo”.

Con una carrera en ascenso y una determinación inquebrantable, el futuro de Liced Osorio parece tan brillante como su talento.

Instagram y Tik tok: liced_daniela_

