Los cambios de La Voz Kids que no le gustaron a los televidentes

El programa musical de Caracol Televisión comenzó la recta final de los enfrentamientos para darle paso a las galas. Con las ‘Súper Batallas’ se despidieron los asesores Mike Bahía, Samo y Catalina García, dejándole la responsabilidad a los entrenadores de escoger, noche a noche, al participante que continuará escribiendo su historia en el diamante de La Voz Kids.

Los concursantes han cautivado el corazón de los colombianos con su gran talento y sus sentidas interpretaciones. No obstante, las ‘Súper Batallas’ dan vida a una nueva fase que serán los rescates, donde los niños que no fueron escogidos podrán presentarse y demostrar que merecen seguir en competencia. Un formato que no se había implementado en las temporadas pasadas.

La noticia de los rescates emocionó a los entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek: “eso sí me gusta”, aseguró el intérprete de ‘Besos Usados’.

De igual manera, algunos televidentes se mostraron felices de saber que muchos niños tendrán una segunda oportunidad por llegar a la final y convertirse en la mejor voz infantil de Colombia 2024.

“Esta temporada está muy chévere”, “me gusta ese cambio”, “qué bueno que más niños tengan más oportunidades de llegar a la final”, “qué lindos todos”, “me gusta ese cambio”, “qué bueno que innoven, no siempre lo mismo”, fueron alguno de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, otro grupo de colombianos seguidores del programa expresaron en redes sociales su inconformidad por la decisión de introducir los rescates al programa: “basta ya”, “no me parece bueno eso”, “mucho relleno”, “deberían llevar el curso normal del programa”, “lo mismo de siempre”, “nada que ver”.

