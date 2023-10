Murió Matthew Perry, reconocido actor de ‘Friends’, a sus 54 años

Hay luto en el mundo de la farándula luego de conocerse la muerte del actor estadounidense Matthew Perry, quien tenía 54 años.



Según publicó el portal TMZ, fue encontrado este sábado en su residencia de Los Ángeles. Los equipos paramédicos acudieron a la escena luego de recibir una llamada; al parecer, habría sufrido un paro cardíaco.

Le puede interesar: Un ocañero, Míster Mundo Colombia

“Nuestras fuentes dicen que lo encontraron en un jacuzzi de la casa y aseguran que no se encontraron drogas en el lugar. También se nos dice que no hay ningún acto sucio involucrado”, precisa el medio.



Perry era mundialmente conocido por su rol de Chandler Bing en la comedia ‘Friends’, que hoy en día, luego de treinta años de su estreno, se transmite por televisión y es de las más exitosas en las plataformas de streaming.



Pero no fue el único rol que lo catapultó a la fama. Protagonizó ‘Un impulsivo y loco amor’ junto a Salma Hayek, ‘Unidos para triunfar’ y ‘Un vecino peligroso’, por mencionar algunas producciones. Además encarnó el personaje de Mike O’Donell en ’17 otra vez’, película que incluso fue convertida en serie en Corea del Sur.

También: Silvestre le canta al amor y rinde tributo al vallenato de los ochenta

Más recientemente se unió a un elenco de lujo con una aparición en ‘No miren arriba’, filme de ciencia ficción que se llevó la nominación a Mejor Película en una pasada entrega de los Óscar.



Desde ya sus fanáticos se unieron en mensajes de solidaridad con sus seres queridos, pero sobre todo de admiración ante una carrera inolvidable.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.