Nataly Umaña ofreció disculpas después de la visita de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Tras el impacto que significó la visita de Alejandro Estrada a La casa de los famosos y la decisión que tomó ante las cámaras, de acabar con su matrimonio de más de 12 años, Nataly Umaña pidió excusas públicas.

La actriz, nacida en Ibagué, que se hizo famosa por su rol en la serie El cartel de los sapos (en el que personifica a Natalia París), sostiene un romance en el reality con el concursante Miguel Melfi.

“‘Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso a esta casa, a enfrentarlo... simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero’’, dijo Estrada.

Cuando los concursantes pudieron moverse y hablar, tras la prueba de “congelados” y el ingreso de Alejandro, Nataly, bastante tranquila, aunque con lágrimas en sus ojos, pidió la atención de sus compañeros.

“Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel”, dijo para referirse a su esposo y agregó que tenían una relación linda y bonita y “que por eso nunca la terminábamos, porque siempre era como vamos a luchar...”.

“Las cosas cada vez iban cayendo, sé que es muy difícil que alguien me vuelva amar como él me amó tan bonito. Él no es feliz conmigo. Yo puedo ser egoísta, tengo que dejarlo ser, yo quiero volver a ver a ese Alejandro que tenía esa energía que hace reír, que era carismático...”, dijo la actriz, de cierta manera justificando su comportamiento dentro de La casa de los famosos.