En el 2020 la nueva gerente la trasladó a la casa matriz del Canal TRO, en Floridablanca y hacía parte de los cuatro presentadores oficiales de Oriente Noticias. “Finalicé mi etapa en el programa ‘Fábrica de emprendedores y retorné a casa por la pandemia”.

Asegura que descubrió lo importante de saber comunicar, tener el don de poder transmitir un mensaje que llegue de la mejor manera, que no solo informe sino transmitir emociones "y apenas me senté en un set de televisión, todo fluyó con tanta naturalidad y entendí que estaba en mí el talento y la pasión por conectar con las personas".

"Me siento feliz en un set, en un escenario, en las calles, con la gente, en un evento protocolario o cualquier otro lugar que me permita fluir con lo que me gusta hacer. Me apasiona la comunicación y el periodismo".