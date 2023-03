¿Por qué no le duran las relaciones? Esto dijo Lina Tejeiro

Lina Fernanda González Tejeiro es una actriz colombiana, reconocida por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos, y por crear contenido de entretenimiento en sus redes sociales, donde se ha destacado de gran manera en TikTok, por ejemplo.

Recientemente la villavicense de 31 años abrió un espacio en su cuenta de Instagram, como hace a menudo, para interactuar y recibir preguntas de sus seguidores, entre las que se encontraba “¿Por qué no duras en las relaciones?”, seguido de otro interrogante “¿el problema es tuyo o de ellos?”, a lo que la actriz respondió “el problema es mío

“De hecho he tenido relaciones largas, de tres años, de nueve, que fue la más duró... pero de pronto lo dices porque mi última relación no demoró ni tres meses”, argumentó. Además, manifestó que la razón por la que el problema es suyo es porque “tiene claro lo que quiere como pareja y lo que no está dispuesta a soportar”. De igual forma, reveló que si su pareja no le da lo que espera, entonces finaliza su relación.

Toda esta ronda de preguntas fue, de alguna manera, haciendo referencia al último vínculo amoroso que tuvo, que culminó en octubre del año pasado, cuando el cantante confirmó su ruptura con Lina. De acuerdo con lo que expresó en ese momento, la decisión de no seguir con su relación fue de la actriz, aunque nunca se conocieron las razones en sí, sí dejó claro que no había sido por infidelidad.

Por ahora, la también creadora de contenido ha preferido mantenerse al margen del tema, sin embargo, en su cuenta de Twitter ha lanzado algunas indirectas, pero nada de declaraciones al respecto.

