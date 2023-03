Mujer que puso a los colombianos a hablar de ropa para gordas

Dicen que después de los 30 años, la vida da otro giro y eso le pasó a Laura Agudelo, quien al llegar a esa edad y siendo una mujer gorda, como ella misma se presenta, se empezó a dar cuenta que ya no encontraba ropa de su talla.

Periodista, relacionista pública, bloguera, docente universitaria y speaker TEDx, Laura fue la primera que puso a los colombianos a hablar de moda para gordas "sin tapujos, ni mitos".

Al notar que lo que se encontraba en las tiendas de ropa no solo no le quedaba, sino que eran prendas hechas para mujeres mayores y con tallas que no estaban estandarizadas, Laura decidió en el 2010 crear un blog que hasta el día de hoy se mantiene vigente: lapesadademoda.com.

“Cuando creé el blog, yo me quejaba de lo que pasaba con la industria porque no encontraba ropa, pero empecé a publicar a diario también, una foto de mi look, con la intención de mostrarles a otras mujeres gordas como me vestía, porque mis compañeros de trabajo me decían que yo no me vestía como una gorda, de manera aburrida (…) yo usaba colores, siluetas, estampados”, mencionó Laura.

Así fue como esta mujer empezó a imponer un nuevo lenguaje relacionado con las tallas grandes o también llamado plus size (talla extra) en el país, para hablarles a las mujeres sobre la importancia de aceptar sus cuerpos a través de la ropa y divertirse con ella.

Poco a poco, gracias a su blog, Laura fue incentivando la creación de nuevas marcas en diferentes regiones, dedicadas exclusivamente a fabricar prendas para gordas, una moda que llegó para quedarse.

Laura aclara que con sus proyectos no hace apología a la gordura, sino que busca promover la moda sin importar la talla, romper los estereotipos que se han creado para las mujeres de talla grande e impulsar otra de sus iniciativas, llamada #GoPesaditasGo. Un equipo de atletismo amateur con el que invita a las mujeres gordas a dejar la vida sedentaria.

