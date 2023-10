Revelan secretos de Miss América: una serie hablará de su historia

El fenómeno de los reinados se ha presentado en Colombia y distintas partes del mundo, como Estados Unidos, dejando a su paso muchas historias de superación fascinantes, pero otras oscuras y que no deberían repetirse.

En la noche del pasado domingo el canal A&E estrenó los primeros capítulos de la serie documental ‘Secretos de Miss América’, donde se habló sobre cómo son hoy en días los concursos de belleza.

También se tratan asuntos relacionados con movimientos como el Me Too, el racismo y el machismo que no son ajenos en esta clase de eventos y la salud mental de las participantes.

Suzanne Lavery, productora ejecutiva de este proyecto, mencionó que “A&E tuvo mucho éxito con la serie. “Nos pareció muy interesante ver las historias de las mujeres, qué significa ser mujer hoy en día en Estados Unidos y también en los últimos 100 años. Pensamos que es una forma increíblemente glamorosa de explorar lo que significa ser mujer”.

El capítulo de estreno se relacionó con la correspondencia entre los directores del concurso que salieron a la luz, donde se referían a las concursantes de una forma machista.

“Fue uno de los primeros temas de la historia que escuchamos porque la persona que alertó al mundo sobre estos correos en 2017, participó en Miss América y era la persona con la que hablábamos sobre querer hacer el documental”, relató.

El segundo capítulo, ‘Adiós bikini’, profundiza en uno de los momentos claves para un concurso de millonarias inversiones y da un abrebocas para los siguientes apartes que faltan por emitirse.

